PICO: arriva FITXR, l'app di fitness VR

PICO, azienda leader nel settore VR, amplia la sua libreria di contenuti con la popolare app di fitness FitXR, disponibile da oggi.

Gli utenti dei visori PICO 4 e PICO Neo3 Link potranno scaricare FitXR dallo store PICO ed eseguire coreografie sul tetto di un edificio del centro città, allenarsi in riva al mare, migliorare le proprie abilità in un’arena di combattimento ispirata alle arti marziali o addirittura salire sul ring con la campionessa olimpica di boxe Nicola Adams, il tutto comodamente da casa propria.

Tutte le lezioni disponibili su FitXR sono organizzate da istruttori di fitness certificati, per garantire risultati positivi di alto livello. Inoltre, l’esclusiva esperienza immersiva offerta dalla VR permette un ulteriore passo avanti, regalando un’evasione divertente dal caos della palestra e dalle lezioni tradizionali.

L’applicazione offre attualmente la più ampia varietà di esperienze di allenamento disponibili nel metaverso. Gli utenti possono accedere a diversi corsi di fitness, come il nuovo Combat and Sculpt o i più amati Box, Dance e High Intensity Interval Training (HIIT). Ogni programma è completamente personalizzabile per aiutare a raggiungere i propri obiettivi di fitness. Ogni volta che gli utenti accedono all’applicazione, possono scegliere le modalità di allenamento più adatte, in base al tipo di corso, al genere musicale, al livello di intensità e/o alla durata della sessione, scegliendo tra i numerosi ambienti 3D totalmente immersivi. Gli utenti potranno inoltre tenere traccia del loro workout con PICO x FitXR su Strava, permettendo di stabilire obiettivi, connettersi con la community e condividere il proprio percorso di fitness con gli altri.

A partire da oggi, tutti gli utenti che scaricheranno FitXR sui loro visori PICO 4 o PICO Neo3 Link potranno usufruire di una prova gratuita di 30 giorni, valida fino al 30 aprile.

FitXR è disponibile per il download dallo store PICO con una prova gratuita di 30 giorni.

FitXR si aggiunge a una crescente libreria di contenuti sullo store PICO. Tra le uscite recenti, Peaky Blinders: The Kings Ransom, Survival Nation, il concerto virtuale di Megan Thee Stallion e una serie esclusiva di stand-up comedy in collaborazione con The Comedy Store.

