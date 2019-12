Dove vedere Sampdoria Parma in diretta streaming o in tv

Sampdoria-Parma: le probabili formazioni

Sampdoria-Parma è il primo rinvio del 15 ° giorno del campionato di Serie A: calcio d'inizio previsto per le 18.00 di domenica 8 dicembre, stadio “Ferraris” di Genova. La Sampdoria non avrà certo digerito l'esito audace della partita del Cagliari: con un goal di 2 goal, la squadra di Ranieri ha lasciato il campo senza nemmeno raccogliere un singolo punto. Un motivo in più per alzare immediatamente la testa e aumentare il divario con gli inseguitori diretti, compresi gli storici rivali di Genova. Una nota felice è stato il ritorno in porta di Fabio Quagliarella, capocannoniere della scorsa stagione e, fino a lunedì scorso, autore di un solo goal, a rigore. Il doppio a Cagliari sarà solo l'inizio?Anche il Parma è tornato da una sconfitta, quella contro il Milan ai "Tardini": così come accaduto la scorsa stagione, anche quest'anno il Parma sta giocando un ottimo primo round, vantando un inaspettato ottavo posto in classifica. I ducali, infatti, sembrano aver aggiunto quel ritmo tecnico che mancava a una già eccellente organizzazione difensiva: occhi ancora sul gioiello Kulusevski, di proprietà di Atalanta, ma già nel mirino dell'Inter per la sessione del mercato invernale.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Murru, Colley, Ferrari, Thorsby; Jankto, Ekdal, Vieira; Ramirez; Quagliarella, Gabbiadini. All. Ranieri

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Barillà, Brugman, Hernani; Kulusevski, Kucka, Sprocati.

Dove seguire il match in diretta tv o streaming

Il match sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky: gli abbonati potranno usufruire del servizio streaming tramite l’app di Sky Go.