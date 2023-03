FRITZ! Repeater 3000 Recensione

Un prodotto molto veloce e ben costruito

Oggi vi parlo del Repeater FRITZ! 3000 di AVM. Per chi non conoscesse il marchio, AVM è un'azienda tedesca di elettronica fondata nel 1986 a Berlino. Molto conosciuta per i suoi prodotti tra cui telefoni cordless, ripetitori wireless, dispositivi powerline, ecc. L'azienda detiene oltre il 60% del mercato tedesco grazie ai suoi FRITZ!Box e accessori. Particolarmente attiva in Europa ma presente in tutto il mondo, AVM commercializza in Italia i suoi prodotti attraverso la grande distribuzione, e-shop e appoggiandosi agli installatori autorizzati nazionali, provider regionali e operatori VoIP. Pensavo di testare la versione WiFi 6 del FRITZ! Repeater 3000 e invece l'azienda ha mandato il modello con WiFi 5. Comunque sempre un prodotto validissimo ed efficiente. Dopo svariati giorni di test, ecco cosa penso di questo FRITZ! Repeater 3000.



Il prodotto è arrivato ben protetto con la solita e riconoscibile scatola di colore blu, tipica deiNella scatola sono stampate le caratteristiche principali del prodotto. All'interno, oltre al Repeater protetto da una struttura in cartone rinforzato, si trova l'alimentatore, una guida rapida, il manuale di istruzioni e il cavo piatto. Per quanto riguarda il suo aspetto, esso è diverso dai soliti. Infatti, ha una forma a colonna molto bella da vedere ma un po' scomoda per quanto riguarda il posizionamento. A differenza degli altriche si attaccano direttamente alla presa a muro, il0 ha bisogno di una base per essere posizionato al meglio. Il device è leggerissimo e tutto in plastica di ottima fattura. Il suo colore è bianco con delle linee rosse. Nella parte inferiore e superiore si trovano delle feritoie che permettono il ricambio di aria e mantengono il device fresco. Sulla parte anteriore si trova il tasto rosso, il led di accensione e il simbolo della ricezione WiFi. Sul lato posteriore si trovano le due porte LAN. Infine, sulla parte inferiore, ben nascosta, si trova la porta di alimentazione.

Comparto Tecnico e Configurazione



FRITZ! Repeater 3000 dispone di tre bande per estendere il segnale molto lontano. Oltre alla classica frequenza a 2,4Hz, il Repeater trasmette su due frequenze separate a 5 GHz. Queste frequenze Mesh a 5 GHz insieme al band steering, l’AP steering, il crossband repeating e le funzionalità di auto-recovery garantiscono una connessione potente e molto stabile, permettendo agli utenti di collegare molti dispositivi senza importanti cali di prestazioni. Per chi volesse delle prestazioni da dispositivo fisso ci sono sempre le due porte LAN che garantiscono performance al top. Nonostante le elevate velocità e l'uso di tutte queste tecnologie, il consumo energetico del Repeater 3000 rimane basso. Infatti, il suo consumo medio è di circa 6 Watt, mentre il massimo non va oltre gli 11/12 Watt. Infine, come da tradizione AVM, il dispositivo sarà sempre aggiornato grazie agli update gratuiti. La configurazione del FRITZ! Repeater 3000 è plug and play, semplice e veloce.



Una volta scelta la posizione basterà premere il tasto rosso sule il tastosul Router e il gioco è fatto. Dopo poco tempo i due device saranno collegati e la rete WiFi espansa in tutta la casa. Il ripetitore eredita automaticamente tutte le impostazioni del Router, password compresa, garantendo una connessione stabile e ottimale adatta a ogni uso come gaming, streaming video, navigazione, ecc. Nei test svolti il FRITZ! Repeater 3000 è stato collegato a un FRITZ!Box 7590 con una connessione dae si è comportato sempre al top. Provato con due tablet, due telefoni e due console da gioco tutto è filato quasi liscio con solo una disconnessione. Infatti, poco dopo il primo avvio, mentre erano collegati un tablet e un telefono, il Repeater si è disconnesso per qualche secondo per poi ripartire come se nulla fosse successo. Su PlayStation 4 e 5 con i giochi Battlefield 42,Modern Warfare 2 enon ci sono stati problemi di alcun genere. Infatti, la connessione in download mediamente era suimentre in upload era di 280/300 Mbps con un ping di 9/10 ms. Stessa situazione con i tablet, mentre con un telefono di ultima generazione le velocità sono aumentate sia in download (oltre 600 Mbps) che in upload (oltre 300) con un ping di soli

Ho provato molti ripetitori ma nulla è paragonabile a questo. È veloce, ben costruito, semplice da installare, crea una rete univoca e ha delle prestazioni sempre al top anche dopo giorni di utilizzo intenso. Tuttavia, raramente ci potrebbe essere qualche disconnessione per via della reteche dovrà scegliere dove agganciare il nostro dispositivo quando ci spostiamo in casa. Nonostante ciò il FRITZ! Repeater 3000 si è rivelato uno dei migliorichi io abbia mai provato. Quindi, che sia per lavoro, gioco o svago consiglio il device assolutamente. Se potete spendere qualcosa in più comprate ilcon WiFi 6. Prodotto

Voto 9/10



3 unità wireless: 1733 Mbit/s + 866 Mbit/s (5 GHz) + 400 Mbit/s (2,4 GHz),

2 porte LAN Gigabit (10/100/1000 Mbit/s) per essere collegato ai dispositivi,

codifica con WPA2 (802.11i), inoltre WPA3 Transition Mode (in modalità ponteLAN),

compatibile con tutti i router wireless modalità mista WPA/WPA2

supporta il protocollo Internet IPv6

alimentatore fornito in dotazione 230 V, 50 Hz

potenza assorbita: massima 11,4 Watt

larghezza: 8,8 cm

altezza: 18,4 cm

profondità: 13,6 cm

Altre News per: fritzrepeater3000recensione