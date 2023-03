Anticipazioni Amici 22 : chi rischia di uscire invece nella seconda puntata del Serale?

Sabato sera, il 25 marzo del 2023, Canale 5 trasmetterà in prima serata una nuova puntata del Serale di Amici 22, la seconda della stagione. La registrazione di questo episodio avverrà molto probabilmente domani, ovvero giovedì 23 marzo del 2023. Durante questa puntata, le tre squadre del Serale, guidate dalle coppie di professori Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e Arisa e Raimondo Todaro, dovranno eliminare altri due allievi, dopo l'uscita della ballerina Megan Ria, che faceva parte della squadra "Cuccalo", e di NDG, della squadra di Arisa e Raimondo Todaro.

Ma chi rischierà di uscire durante questa puntata del Serale di Amici 22? Dopo aver già perso un elemento importante, e trovandosi in minoranza numerica, sembra improbabile che altri allievi della squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo vengano eliminati. Pertanto, i ballerini Samu e Maddalena Svevi e i cantanti Cricca e Angelina Mango potrebbero rimanere tutti in gioco, almeno per questa settimana. Nella squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, il ballerino Gianmarco Petrelli sembra essere il più a rischio.

Ramon Agnelli e Isobel Kinnear, infatti, sembrano essere i due ballerini più talentuosi e candidati a vincere Amici 22, dunque è improbabile che siano eliminati. Un altro allievo che rischia l'eliminazione è Piccolo G, che nella puntata precedente ha avuto delle difficoltà. Tuttavia, Aaron è intoccabile per Rudy e tra i due cantanti non ci saranno dubbi su chi far uscire (anche se a decidere saranno comunque i tre giudici Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofré).

Nella squadra di Arisa e Raimondo Todaro, i ballerini Alessio e la cantante Federica sono a rischio, poiché nella prima puntata Federica è già stata al ballottaggio con NDG, vincendo. Tuttavia, i cantanti Wax, pupillo di Arisa, e Mattia Zenzola, pupillo di Todaro, sembrano essere intoccabili. Sarà interessante vedere come andrà a finire e chi dovrà lasciare la competizione durante la prossima puntata del Serale di Amici 22.

Altre News per: anticipazioniamicirischiauscireinvecenellaseconda