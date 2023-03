Mighty DOOM di Alpha Dog Games disponibile da oggi su iOS e Android

lo sparatutto a tocco singolo dall'alto di Alpha Dog Games e Bethesda Softworks, è scaricabile gratis da oggi su iOS e Android. Unisciti a più di 1 milione di giocatori già preregistrati e tuffati subito in quest'avventura adorabilmente violenta e frenetica con protagonista il nuovissimo Mini Slayer.

Trailer di annuncio ufficiale:

https://www.youtube.com/watch? v=Dfs1_PHlIdc&t=3s



Skin arma cannone pesante Barone infernale

Skin arma lanciarazzi Cacodemone

Tre chiavi equipaggiamento

Una chiave arma

80 cristalli

Da oggi fino al 20 aprile 2023, i giocatori che scaricheranno e giocheranno ariceveranno il pacchetto Mini Slayer, che include skin arma esclusive, chiavi equipaggiamento e cristalli.Contenuti in dettaglio del pacchetto Mini Slayer:- Con un sistema di comandi a tocco singolo, affronta orda dopo orda i demoni di DOOM più famigerati, tra cui i mono-occhiuti Cacodemoni volanti e i brutali Cybermancubus. Schiva attacchi, stermina i nemici con spettacolari uccisioni epiche e affronta boss letali, tra cui il DOOM Hunter, in frenetici combattimenti in stile arena che risultano semplici da imparare e divertenti da padroneggiare.ha come protagonista il Mini Slayer, una graziosa statuina da collezione di plastica portata in vita da una scarica di energia Argent. Purtroppo, però, altri oggetti da collezione raffiguranti i demoni più malvagi dell'Inferno hanno deciso di rovinare la festa fuggendo con Daisy, l'adorata coniglietta del Mini Slayer!- Se cadi in battaglia contro le orde demoniache, rialzati e continua a combattere salendo di livello con il Mini Slayer e potenziando le tue armi, la tua corazza e il tuo equipaggiamento grazie alle nuove risorse e abilità che ottieni man mano che giochi.- A partire da oggi, i membri dello Slayers Club riceveranno anche una skin esclusiva per il Mini Slayer in, semplicemente collegando una tantum i propri account.– Vivi l'avventura del Mini Slayer nell'originale "universo animato di DOOM", una realtà alternativa dell'universo di DOOM ispirata ai giocattoli da collezione di DOOM Eternal.

