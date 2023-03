Fire Emblem Engage - arriva l'ultimo pacchetto di espansione

L’avventura del Drago Divino continua con il lancio dell’ultimo pacchetto del pass di espansione di Fire Emblem Engage, in arrivo per Nintendo Switch il 5 Aprile. Il trailer Pass di espansione di Fire Emblem Engage – Trailer del capitolo maligno (Nintendo Switch) rivela una versione distorta di Elyos. Insieme ai Draghi gemelli Nel e Nil, Alear intraprende un nuovo viaggio per raccogliere sette Bracciali Emblema.

Dopo aver completato il Capitolo 6 e aver sbloccato la capacità di trasformare gli oggetti utilizzando il Pozzo Antico nel Somniel, sarà possibile accedere alla storia aggiuntiva Il Capitolo Maligno. Quando i giocatori completeranno la storia del Capitolo Maligno, saranno disponibili nuovi alleati per il gioco principale, nuove classi di unità e una serie di oggetti.

Fire Emblem Engage: Ogni mille anni, eroi leggendari chiamati Emblemi infondono un potere straordinario in colui che possiede i 12 anelli degli emblemi. All'avvicinarsi del rituale, Alear, il Drago Divino della profezia, si risveglia per raccogliere gli anelli e portare la pace nel continente. Tuttavia, il Drago Maligno Sombron, acerrimo nemico del Drago Divino, persegue i suoi nefandi scopi e vuole impossessarsi a sua volta degli anelli. Solo Alear e coloro che sono rimasti leali al Drago Divino si oppongono a Sombron per prevenire la distruzione totale del continente...

I giocatori prendono il comando dell'esercito del Drago Divino per affrontare i nemici in battaglie strategiche a turni nel continente di Elyos. Ogni battaglia è diversa e richiede strategie e tattiche diverse. Il triangolo delle armi è fondamentale nelle battaglie. Ogni tipo di arma è avvantaggiato rispetto a un altro tipo: le spade hanno un vantaggio sulle asce, le asce sulle lance e le lance sulle spade. Alcuni eroi usano arti speciali che consentono loro di ottenere un vantaggio sui nemici che usano archi, tomi e coltelli.

Inoltre il gioco offre una grande varietà di livelli di difficoltà e modalità di gioco, adatti a giocatori più o meno esperti. Sono disponibili i livelli normale, difficile e folle, oltre alla modalità automatica, perfetta per chi è alla ricerca di un'esperienza di gioco più rilassante. Nella modalità principiante gli alleati sconfitti tornano in vita, mentre nella modalità classica sono persi per sempre. Se un giocatore commette un errore fatale durante la battaglia, può usare la cronogemma del drago per tornare indietro nel tempo e riprovare.

Il quarto e ultimo pacchetto del DLC Pass di Espansione di Fire Emblem Engage sarà lanciato il 5 aprile. Introduce ulteriori tipi di classi e un nuovo scenario della storia – Capitolo Maligno - con nuovi personaggi, luoghi e mappe da scoprire.

