Allarme Onu Acqua : rischio crisi globale imminente

Il rapporto delle Nazioni Unite afferma che una persona su quattro nel mondo non ha accesso all'acqua potabile e le cause di questa "crisi idrica mondiale" sono l'eccessivo consumo, l'inquinamento e il riscaldamento globale. Per raggiungere gli obiettivi dell'ONU, sono necessari mille miliardi di dollari l'anno. L'acqua è la linfa vitale dell'umanità, ma ce n'è sempre meno, e la colpa è anche e soprattutto nostra. Il segretario Antonio Guterres ha presentato un rapporto sul tema a poche ore dall'apertura del primo grande incontro delle Nazioni Unite sulle risorse idriche in quasi mezzo secolo.

Il rapporto indica che sul pianeta ci sono 2 miliardi di persone che non hanno accesso all'acqua potabile e più di 3 miliardi e mezzo non hanno accesso a servizi igienici e sanitari affidabili. L'uso di acqua è aumentato a livello globale di circa l'1% ogni anno negli ultimi 40 anni e dovrebbe mantenere tassi di crescita simili fino al 2050. Se non si interviene, il 40-50% della popolazione mondiale continuerà a non avere accesso ai servizi igienici e circa il 20-25% della popolazione mondiale non avrà accesso all'acqua potabile.

L'obiettivo dell'ONU è di garantire l'accesso all'acqua e ai servizi igienico-sanitari per tutti entro il 2030. Alla conferenza delle Nazioni Unite, i governi e gli attori del settore pubblico e privato sono invitati a presentare proposte per un programma d'azione per l'acqua per invertire la tendenza e raggiungere l'obiettivo di sviluppo. Circa il 10% della popolazione mondiale vive in un Paese in cui lo stress idrico ha raggiunto un livello elevato o critico e circa la metà della popolazione mondiale sperimenta attualmente una grave scarsità d'acqua per almeno una parte dell'anno.

Per raggiungere gli obiettivi dell'ONU, sono necessari investimenti di oltre 1.000 miliardi di dollari l'anno, il triplo di quanto si investe oggi. La Banca mondiale stima che le penurie rafforzate dai cambiamenti climatici possano riflettersi sul PIL in misura del 6% in certe aree entro tre decenni.

Altre News per: allarmeacquarischiocrisiglobaleimminente