EA SPORTS NO AL RAZZISMO DENTRO E FUORI DAL CAMPO

EA SPORTS È AL FIANCO DEI PARTNER DEL CAMPIONATO DI CALCIO NELLA LOTTA PER PORRE FINE AL RAZZISMO E ALLA DISCRIMINAZIONE DENTRO E FUORI DAL CAMPO I giocatori possono mostrare il loro sostegno indossando i kit personalizzati dei campionati in EA SPORTS FIFA 23.

EA SPORTS ha collaborato con una serie di campionati partner per lanciare una serie di kit di gioco con messaggi mirati per l'eliminazione del razzismo e della discriminazione nel calcio, dentro e fuori dal campo. Gli esclusivi kit dei rispettivi campionati partner sono stati lanciati in EA SPORTS FIFA 23, dando ai fan la possibilità di diffondere questi importanti messaggi.

"EA SPORTS si impegna a combattere la tossicità non solo nei nostri giochi, ma anche in campo e fuori", ha dichiarato Andrea Hopelain, SVP of Brand, EA SPORTS. Siamo al fianco dei nostri partner del campionato e vogliamo usare la nostra piattaforma per diffondere il messaggio anti-razzismo attraverso il gioco". I giocatori di tutto il mondo possono ora accedere agli ultimi kit personalizzati nel gioco e mostrare il loro sostegno a questa importante causa".

Le campagne dei partner della lega e di EA SPORTS includono:

Premier League - "No Room For Racism" - Il piano d'azione No Room For Racism riunisce l'ampio lavoro intrapreso dalla Premier League per affrontare la discriminazione. La Premier League ha inoltre collaborato con il designer Kingsley Nebechi e con Nike, creando un kit e una pubblicità per gli stadi che riportano il messaggio "NRFR". Il kit si ispira a opere d'arte tribali, relative a etnie di tutto il mondo.

Bundesliga - “STOP RACISM” - La Bundesliga lavora fianco a fianco con i suoi club per "STOP RACISM", una campagna sostenuta dai club e dai partner della Bundesliga e della Bundesliga 2 durante tutto l'anno. In collaborazione con il marchio indipendente di streetwear Beautiful Struggles, la DFL ha anche creato il kit "STOP RACISM", una maglietta viola con un messaggio forte, progettato per riflettere la campagna della Fondazione tedesca per la Settimana internazionale contro il razzismo. Le immagini del kit saranno disponibili il 29 marzo.

LaLiga Santander - "UNITY" - La prima divisione spagnola LaLiga Santander ha collaborato con il collettivo artistico BOA Mistura, premiato a livello internazionale, per creare la campagna "UNITY". La campagna mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di sradicare il razzismo in tutti i settori della società, attraverso l'unione delle persone. Il design del kit è caratterizzato da un'evidente colorazione a blocchi sul davanti e sul retro, con la parola "UNITY" sulle maniche, che trasmette il messaggio della Lega sulla lotta contro il razzismo e la discriminazione.

Ligue 1 Uber Eats e LICRA - "We are all responsible" - La Ligue 1 francese Uber Eats e LICRA hanno creato una campagna che si concentra sulla segnalazione di comportamenti inaccettabili negli stadi e online, nella lotta contro il razzismo e l'antisemitismo. Il kit creato insieme comprende il logo "SIGNALEZ" (o "REPORT") sopra una pettorina rossa da allenamento che invita le persone a "farsi avanti" (o "Entrez en jeu") e a segnalare questi comportamenti.

Serie A e UNAR - "Keep Racism Out" - Il campionato italiano di Serie A collabora con l'UNAR alla campagna di sensibilizzazione "Keep Racism Out" per combattere il razzismo e tutte le forme di discriminazione, non solo nel mondo del calcio e dello sport, ma, come suggerisce lo slogan della campagna, "Together. Everywhere". Hanno creato un kit che presenta i colori della Serie A, con il logo "Keep Racism Out" in bianco che occupa una posizione di rilievo sul davanti.

KNVB e Eredivisie - "ONE LOVE" - In un'iniziativa congiunta tra la FA olandese, il campionato olandese Eredivisie e altri, la campagna "ONE LOVE" mira a parlare contro il razzismo e la discriminazione. Oltre a questa campagna di sensibilizzazione, "ONE LOVE" consiste anche in un'offerta formativa che i club calcistici possono utilizzare per contribuire a educare al potere della diversità. Il kit co-creato per il gioco presenta varie forme e colori che rappresentano una dichiarazione contro ogni tipo di discriminazione. Sulla manica del kit sarà presente anche la fascia "ONE LOVE".

