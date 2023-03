The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: disponibile

Inoltre, da oggi anche il Capitolo 1 arriva su PS VR2, Skydance Interactive offre ai giocatori aggiornamenti visivi e di gameplay, la possibilità di trasferire i dati di salvataggio del Capitolo 1 al Capitolo 2 sulle piattaforme supportate (PS, PC e Meta), patch day-one e altro:

Aggiornamento del Capitolo 1 per PS VR2: i giocatori di PlayStation VR che desiderano mettersi al passo con la storia di The Walking Dead: Saints & Sinners possono ottenere un aggiornamento GRATUITO per PS VR2 se possiedono già la Tourist Edition del titolo originale su PS VR. I giocatori con la versione standard su PS VR possono passare all'edizione Tourist, e sbloccare così l'aggiornamento su PS VR2 con una spesa aggiuntiva. Questo aggiornamento sarà disponibile da oggi, con il lancio di Chapter 2: Retribution.

Supporto per il trasferimento salvataggi su tutte le piattaforme : Skydance ha aggiunto maggiore flessibilità per il trasferimento dei dati di salvataggio tra i giochi e le piattaforme VR. I giocatori potranno trasferire i salvataggi del Capitolo 1al Capitolo 2 tramite Meta, PC e PlayStation VR; Il supporto PICO arriverà entro la fine dell'anno. Una video-guida per effettuare il trasferimento dei salvataggio è disponibile QUI.



Illuminazione ambientale migliorata

I nomi delle mod della community sono ora inclusi

Animazioni NPC migliorate

Nemici corazzati ribilanciati

E altro ancora



Skydance Interactive ha rilasciato una patch che apporta diversi miglioramenti alla qualità della vita e risponde ad alcuni feedback della community. Come ringraziamento a tutti i giocatori, la patch includerà anche un nuovissimo arco compound chiamato "The Orphan". Di seguito alcune delle caratteristiche principali delle patch:



I nuovi arrivati ??e i giocatori che tornano nel mondo di The Walking Dead: Saints & Sinners vestiranno ancora una volta i panni del Turista mentre affronteranno nuove minacce in agguato dietro ogni angolo della allagata città di New Orleans. In Chapter 2: Retribution, i giocatori avranno il compito di affrontare qualcosa di più pericoloso dei comminatori che vagano per le strade, poiché nuove fazioni e individui sono saliti al potere. C'è anche l'inesorabile minaccia dell'Axeman che introduce un nuovo livello di terrore nel gioco.

