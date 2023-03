Caserta : muratore 29enne cade da un'impalcatura e muore

È avvenuta un'altra morte accidentale in, dopo quella dell'operaio ucraino di quarant'anni che è stato travolto da tubi e impalcature in una fabbrica a Frattamaggiore, nella zona di Napoli. Un, durante dei lavori di ristrutturazione in un appartamento, è caduto da un'impalcatura. Anche se non stava lavorando ad un'altezza elevata, sembra che abbia battuto la testa cadendo. Sia i carabinieri che i sanitari del 118 sono intervenuti, ma il giovane muratore di 29 anni non ha avuto scampo a causa delle gravi lesioni riportate. Le indagini sono state avviate per ricostruire la dinamica e stabilire le cause dell'incidente, così come per verificare il rispetto delle condizioni di sicurezza.

Altre News per: casertamuratore29ennecadeimpalcaturamuore