Barbara De Rossi confessa : ci hanno provato con me in carriera ma ho detto no

Barbara De Rossi si è raccontata in un'intervista su Rai1 con Francesca Fialdini. Durante l'intervista, l'attrice ha parlato delle avances ricevute sul lavoro, dalle quali è riuscita a sottrarsi. Successivamente, ha affrontato un tema importante come la violenza sulle donne, raccontando alcune esperienze della sua carriera.

L'attrice ha inoltre evidenziato le difficoltà che le giovani donne incontrano nel mondo del cinema e dello spettacolo, spesso costrette a subire avanzamenti indesiderati. Barbara De Rossi ha avuto il coraggio di dire no, anche se ci sono state situazioni in cui non si è sentita a proprio agio.

"Capisco che ci siano donne che si trovano ad affrontare condizioni di forte disagio sul proprio posto di lavoro, ma nel mondo dello spettacolo c'è ampia possibilità di scelta", ha affermato l'attrice durante l'intervista.

Il tema della violenza sulle donne è stato un altro argomento affrontato dall'attrice. Ha raccontato la sua esperienza come conduttrice del programma "Amore criminale" su Rai3, in cui si è trovata ad affrontare situazioni di violenza allucinanti.

Secondo Barbara De Rossi, la donna subisce da sempre, soprattutto a causa di una mentalità sbagliata. Ha sottolineato che spesso è difficile uscire da queste situazioni di violenza e che molte persone non comprendono la gravità del problema, giudicando invece la persona maltrattata. Ha concluso che ci sono passi precisi da fare per migliorare la situazione, ma nessuno sembra essere disposto a farlo.

