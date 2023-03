THQ Nordic parteciperà al PAX East 2023

ALL ABOARD THE CRAZY TRAIN: THQ NORDIC IS ATTENDING PAX EAST 2023!



THQ Nordic parteciperà al PAX East, trasmettendo 5 diversi giochi tra cui Alone in the Dark, Outcast 2, Tempest Rising, Wreckreation e un titolo completamente nuovo! I giocatori che parteciperanno all'anteprima mondiale a Boston, potranno ottenere una prima esperienza pratica ed esclusiva provando i giochi presso lo stand THQ Nordic!

THQ Nordic | PAX East 2023 Lineup video

I giochi di THQ Nordic al PAX East, stand 16019

Alone in the Dark

Tempest Rising

Wreckreation

Outcast 2 - A New Beginning

Unannounced Train Project

