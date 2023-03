Via le protesi! L' influencer Blac Chyna dice addio al silicone

Blac Chyna è una modella e imprenditrice statunitense che ha ottenuto notorietà grazie alle sue relazioni con Tyga e Rob Kardashian. Oltre al lavoro di modella, ha investito soprattutto nel campo dell'estetica lanciando una linea di ciglia finte chiamata Lashed by Blac Chyna. Tuttavia, ora sta cercando di ritornare al "naturale" e di trasformare il suo corpo. Dopo aver rimosso le protesi al seno e ai glutei, la star con oltre 16 milioni di follower su Instagram sta diventando una fonte di ispirazione per molte donne grazie alla rimozione dei filler per il viso. Sul suo profilo Instagram, Chyna, il cui vero nome è Angela White, ha condiviso un video che racconta il percorso per togliere i filler dal suo viso.

Il processo di rimozione dei filler non è immediato e Chyna ha condiviso attraverso i video pubblicati sul suo profilo Instagram un resoconto completo di questo percorso rigenerativo. La modella di 34 anni ha mostrato il processo di scioglimento dei filler in modo ravvicinato e personale, non rinunciando a mostrare le scene del processo, come una siringa che le penetra nella mascella, negli zigomi e nelle labbra.

Chyna ha sottolineato che i risultati non sono visibili in un solo giorno, ma ha notato delle differenze sul suo viso fin dall'inizio del processo. Durante il processo di rimozione dei filler, ha continuato a ringraziare. "Sono felice di aver intrapreso questo percorso, adesso voglio riprendere in mano la mia vita in modo completamente "pulito"", ha detto la modella.

Chyna ha scelto di intraprendere questo percorso perché non si sentiva più se stessa e voleva tornare alla sua vera identità. La modella ha dichiarato: "Prima di tutto, sono stanca di questo look. Poi, non è ciò che sono realmente. Ha completamente cambiato il mio viso, adesso ritorniamo ad Angela".

In precedenza, Chyna aveva pubblicato una serie di video che mostravano il processo di riduzione del seno e dei glutei. In un altro video su Instagram, ha anche discusso dei "pericoli delle iniezioni di silicone" con il suo medico durante una visita post-operatoria. Il medico ha spiegato che le iniezioni di silicone possono spesso portare a deformità e scolorimento della pelle, una precisazione che dovrebbe far riflettere.

Chyna è solo l'ultima tra le celebrità che hanno scelto di seguire una strada più naturale nella loro vita.

