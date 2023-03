Goodra è ora disponibile in Pokémon UNITE

Appiccicati in cima alla classifica con questo Difensore di tipo Drago che ostacola gli avversari con estrema Viscosità.

Scivola in campo e difendi i tuoi compagni di squadra con Goodra in Pokémon UNITE! Il Pokémon inizierà ogni partita come Goomy, ma a un certo punto si evolverà in Sliggoo e infine in Goodra. Questo Difensore a corto raggio di tipo Drago della regione di Kalos è bravissimo a spargere bava in giro e rallentare gli avversari grazie all'abilità Viscosità e ai suoi attacchi e mosse potenziati. Puoi ottenere Goodra in cambio di 12.000 monete Heos o 575 gemme Heos presso l'Associazione Lotta Unite. Per i primi sette giorni da quando Goodra è disponibile, è possibile ottenerlo solo in cambio di gemme Heos.

Continua a leggere per scoprire cos'ha da offrire questo Pokémon e per alcuni consigli utili prima di invischiarti nelle faccende dell'Isola di Heos.

Informazioni base su Goodra

L'abilità di Goodra: Viscosità

L'abilità Viscosità di Goodra gli fa recuperare PS e allo stesso tempo rallenta gli avversari. Quando Goodra subisce un attacco, c'è una certa probabilità che sparga bava appiccicosa attorno a sé. La bava infligge danni agli avversari e riduce per un po' la loro velocità di movimento grazie all'effetto rallentante di Viscosità. Questo effetto può accumularsi fino a quattro volte per ogni Pokémon avversario. Quando Goodra entra nell'erba alta, recupera PS in modo continuo finché non attacca o finché non esce dall'erba alta. Tra un'attivazione e l'altra dell'effetto di recupero PS deve passare un po' di tempo.

Gli attacchi base di Goodra

Ogni terzo attacco base di Goodra diventa un attacco potenziato che infligge l'effetto rallentante di Viscosità agli avversari colpiti. Gli attacchi potenziati scagliano bava verso gli avversari distanti e infliggono ulteriori danni a quelli vicini.

Mosse al L. 1 e L. 3

Bolla

Goomy si rifugia in una bolla, che gli fa da scudo per un po'. Quando l'effetto dello scudo svanisce, o se la mossa viene usata di nuovo, la bolla esplode, infliggendo danni ai Pokémon avversari nelle vicinanze e riducendone la velocità di movimento.

Azione

Goomy si lancia alla carica di un avversario, infliggendogli danni e lanciandolo in aria. Se Azione va a segno, Goomy sobbalza, atterrando leggermente più indietro.

Mosse al L. 5

Fanghiglia

Sliggoo crea un getto di fango attorno a sé, infliggendo danni agli avversari nell'area d'effetto e attivando su di loro un effetto che riduce per un po' i danni che infliggono. Se Sliggoo infligge danni con questa mossa, la sua Difesa e la sua Difesa Speciale aumentano per un po'. Questo effetto può accumularsi fino a quattro volte. Fanghiglia può essere potenziata per far aumentare ulteriormente la Difesa e la Difesa Speciale di Sliggoo quando la mossa infligge danni agli avversari.

Dragopulsar

Sliggoo emette un'onda d'urto nella direzione indicata, infliggendo danni agli avversari colpiti. Se il centro dell'onda d'urto colpisce Pokémon avversari, gli infligge ancora più danni e fa recuperare PS a Sliggoo. I PS vengono recuperati anche quando Dragopulsar infligge danni ad avversari rallentati dall'effetto di Viscosità. Quando viene potenziata, Dragopulsar fa recuperare ancora più PS a Sliggoo se gli avversari colpiti dal centro dell'onda d'urto sono rallentati dall'effetto di Viscosità.







Mosse al L. 8

Vigorcolpo

Goodra agita violentemente i suoi lunghi corni nella direzione indicata, infliggendo danni agli avversari nell'area d'effetto e riducendone la velocità di movimento. Se la mossa colpisce avversari lontani, Goodra li attira verso di sé. Quando la versione potenziata di Vigorcolpo va a segno, infligge l'effetto rallentante di Viscosità.

Acidobomba

Goodra attacca un avversario con un acido altamente corrosivo, infliggendo danni a tutti gli avversari nell'area d'effetto attorno al bersaglio e diminuendone la velocità di movimento. Se Acidobomba è utilizzata di nuovo, Goodra si lancia alla carica nella direzione indicata, infliggendo danni agli avversari che colpisce. Se con la carica colpisce un Pokémon avversario precedentemente segnato dall'acido corrosivo, lo lancia in aria e infligge danni anche agli avversari nelle sue vicinanze. Quando Acidobomba viene potenziata, infligge l'effetto rallentante di Viscosità ai Pokémon avversari che hanno subito danni dall'acido altamente corrosivo o dalla carica.



La mossa Unite di Goodra: Pioggia Rinvigorente

Goodra fa cadere attorno a sé della pioggia che gli fa recuperare gradualmente PS. Mentre Pioggia Rinvigorente è attiva, tutti gli attacchi base del Pokémon diventano attacchi potenziati.

Analisi di metagame

Nessuno è in grado di mettere i (vischiosi) bastoni tra le ruote agli avversari meglio di Goodra, uno dei Difensori più particolari di Pokémon UNITE. Goodra può tenere a bada i Pokémon avversari a corto raggio rallentandoli e infliggendo danni costantemente grazie alla bava che sparge con la sua abilità, Viscosità, o che lancia con gli attacchi potenziati. Inoltre, Vigorcolpo e Acidobomba sono mosse eccezionali per rallentare gli obiettivi principali a corto raggio e per proteggere gli Attaccanti.

Forte contro: Buzzwole

Buzzwole può mettere sotto pressione gli avversari e occuparsi degli obiettivi principali con Abbattimento, Assalto e Troppoforte, ma ha bisogno di avvicinarsi molto perché le sue mosse siano efficaci; Goodra può rendergli il compito estremamente difficile grazie all'abilità Viscosità e alla mossa Vigorcolpo. La mobilità limitata di Buzzwole non gli consente di inseguire facilmente gli Attaccanti vaganti, e il Difensore di tipo Drago può complicare ancora di più le cose con tutti i suoi appiccicosi ostacoli: questo permette ai compagni di squadra di Goodra di contrattaccare da una distanza di sicurezza. Buzzwole farebbe meglio ad assicurarsi il supporto di Attaccanti a lungo raggio prima di provare ad affrontare Goodra.

Debole contro: Decidueye

Goodra può rallentare praticamente qualsiasi Pokémon avversario a corto raggio, ma lo stesso non può dirsi per gli Attaccanti a lungo raggio, che di norma hanno distanza e velocità dalla loro per evitare di venire rallentati. Decidueye è particolarmente forte contro Goodra quando usa la mossa Cucitura d'Ombra, che infligge parecchi danni da una distanza molto lunga. Inoltre, Furtivombra di Decidueye può ridurre la Difesa di Goodra e renderlo un bersaglio più semplice sia per sé che per i propri alleati.

