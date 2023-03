Colle Sannita : giovane studente 16enne muore per arresto cardiaco

Questa mattina si è verificata una vera tragedia nella comunità di Colle Sannita e tra gli studenti dell'Istituto Tecnico Industriale "Bosco Lucarelli" di Benevento. Un giovane di 16 anni C.M., studente dell'istituto, è sfortunatamente deceduto per cause ancora da chiarire. Il ragazzo aveva avvertito malessere da alcuni giorni, ma aveva continuato a frequentare la scuola fino a mercoledì, giorno in cui non c'era lezione a causa di un'assemblea studentesca. Ieri pomeriggio, i genitori hanno dovuto ricoverare il ragazzo presso il San Pio di Benevento a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute, ma purtroppo i medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo a seguito di un arresto cardiaco.

La notizia della sua morte ha causato grande dolore e sconforto tra gli studenti dell'Itis "Bosco Lucarelli", e la dirigente Maria Gabriella Fedele ha espresso il suo profondo rammarico per l'accaduto e la sua vicinanza alla famiglia, così come alla comunità studentesca, che è stata colpita da un altro grande dolore.

Anche la comunità di Colle Sannita è stata profondamente scossa dalla notizia della morte del giovane, e il sindaco Michele Iapozzuto si è immediatamente unito ai familiari del ragazzo per esprimere il suo cordoglio. Al momento, non si conosce la data dei funerali perché è necessario approfondire le cause della morte, che potrebbero essere una leucemia fulminante o una meningite altrettanto rapida nel suo decorso. In ogni caso, la città ha annunciato un lutto cittadino fino all'estremo saluto che verrà tributato al 16enne.

