Federica Panicucci e la clamorosa gaffe a Mattino 5: la conduttrice chiede scusa

L'attenzione dei pettegolezzi nelle ultime ore si è concentrata sua causa di unaesilarante che ha fatto ridere tutti durante la trasmissione in diretta diCinque, nell'episodio trasmesso ieri su Canale 5. Cosa è successo in studio ? Durante la trasmissione in diretta, nella sezione dedicata alle notizie, hanno discusso le notizie riguardanti il ??caso di Massimo Bossetti e la possibile revisione del processo. Sull’argomento sono intervenuti per dire la loro Giangavino Sulas, Carmelo Abbate e Giorgio Sturlese Tosi, tutti e tre discutevano in maniera alquanto accesa. Mentre parlavano Abbate ha detto: “Parole che volano, come la consulenza del genetista Capra, che non presenterà mai una consulenza scritta”.non appena sentì che Carmelo Abbate chiamava il genetista capra pensò che lo stesse insultando, interruppe la discussione dicendo:“Carmelo, ti prego di non offendere nessuno. Perché ovviamente non si fa”. Dopo l’intervento della, Abbate ci ha tenuto a fare chiarezza dicendo: “Ma non sto offendendo nessuno. Il genetista consulente della difesa, Capra“. Inutile dire che ladiha fatto ridere il pubblico, lasi è subitota sorridendo, ma è chiaro che si sia imbarazzata per il suo fraintendimento. Queste le sue parole: “Oddio, no. Tu ci credi che io non avevo capito?!mi. Mi devore. Pensavo che tu lo stessi offendendo e invece si chiama davvero così. Chiedo“.