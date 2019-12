Rita Rusic : fare il GF Vip è stata una scelta estrema

Il settimanale “Chi” ha svelato il nome della prima concorrente ufficiale:. “La mia èuna, per me è una vera bomba, avevo giurato a me stessa che non sarei mai entrata in un reality” racconta la produttrice cinematografica, che da otto anni vive a Miami. A farle cambiare idea è stato proprio il direttore di “Chi”. “Alfonso Signorini mi voleva, era disposto a tutto pur di avermi. E questo è quello che desidero, sempre, nella vita sentimentale, nel lavoro, in tutto: la passione. Se vedo una grande passione, quello in me muove qualcosa!”. E così laè pronta ad animare la casa del Gf Vip.La produttrice parla della sua fama di seduttrice, che potrebbe essere uno dei temi all’interno della Casa: “Ho questa cosa dentro, questa voglia di provocare, perché di base voglio o vorrei comunicare questo mio desiderio di grande libertà, di voler essere come voglio, che è il lusso estremo. Sono single, sono libera e, quindi… spero di trovare nella Casa qualcuno che sia interessante, spero che tutto questo mi intrighi e mi prenda. Ma sicuramente sarà così perché lì non hai distrazioni”. E non mette nemmeno limiti di genere “Innamorarmi di una donna? A livello caratteriale, come comunanza di interesse, massì. Sensualmente, detta così, uhm, no. Però, chi lo sa?”.