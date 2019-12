Previsioni 10eLotto 5 minuti del 04-12-2019 con 3 numeri

Il pronostico è valido per tutto il giorno, dal momento che vengono pubblicate fino a fine giornata. Le puoi mettere in gioco quando vuoi, seguendo i consigli riportati di seguito: Prima di metterle in gioco, verifica che nelle 10 estrazioni precedenti non sia già uscita una o più terzine, nel caso di uscita di una o più terzine, aspettare un’ora circa prima di rimetterle in gioco.





Le proposte vanno giocate per 5 colpi, in caso di esito negativo, procedere per altri 5 colpi. Sospendere il gioco nel caso si centri una terzina secca, con punteggi inferiori proseguire fino al 5 colpo.





Previsioni valide dal concorso numero 192 del 04-12-2019

73.75.14

73.75.67

73.75.22

del 04-12-2019, pronostico elaborato con trein gioco, valide dal concorso numero 192 di oggi. Ledel 04-12-2019, pronostico composto da 3 terzine, per la sorte del uno, due, trevincenti.