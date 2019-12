Anticipazioni Una Vita Trama Puntate 9/15 dicembre 2019: Lucia Parte con Samuel!

Unaaccetta di fare un viaggio a Toledo con Samuel, mentre Espineira ricorda a Telmo la sua missione. Felipe è molto preoccupato per Celia che potrebbe contrarre anche lei l’epidemia, mentre Susana decide di partire di nascosto alla volta di Parigi!Minacce,nze, piani oscuri, tensione, coraggio e tantissimi colpi di scena annunciano le nuoveUna, quelle riguardanti ladelleche saranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 9a domenica 15! Gli spoiler svelano che Rosina e Susana riceveranno un pericoloso ultimatum che porterà la Seler a prendere una tempestiva decisione: lasciare il quartiere e rifugiarsi da suo figlio a Parigi. La Rubio, però, intercetterà le sue mosse e bloccherà lanza. La sarta, che per giunta dovrà vedersela con dei e veri e propri atti di vandalismo contro la sua attività, avrà un malore! Nel frattempo, Telmo econtinueranno ad assistere gli ammalati. Tra i due si ripristinerà l’armonia perduta. Anche Celia vorrà offrire il suo contributo agli ammalati dell’Hoyo ( il quartiere di Tano) e suo marito si mostrerà molto preoccupato per la sua decisione. Samuel, geloso, le proporrà di intraprendere un viaggio con lui alla volta di Toledo e la ragazza, convinta da Felipe, accetterà.Telmo, quando lo scoprirà, vi resterà malissimo. Il gioielliere, inoltre, scoprirà che la Alvarado ha mossodella sua eredità per finanziare i lavori della casa parrocchiale e andrà su tutte le furie. Jimeno Batan, inoltre, continuerà a pressarlo ed al gioielliere non resterà che fare di tutto per convincerea sposarlo il prima possibile. Nel frattempo, Espineira, sempre più minaccioso, ricorderà al sacerdote la sua missione, mentre Lolita continuerà a comportarsi in maniera fredda e distaccata verso Antonito. Trini dirà al ragazzo di sapere il perché. Carmen e Fabiana faranno pace mentre Raul verrà dichiarato fuori pericolo. Servante e Flora litigheranno a causa di una macchina fotografica. Poi riceveranno una bellissima notizia… E poi? Cosa ci aspetta ancora? Una-Acacias 38 viene trasmessa su Canale 5 dal lunedì al venerdì dalle 14:10 alle 14:45. La domenica, invece, sempre su Canale 5, dalle ore 14:30 alle 16:20 circa. Al momento, risultano sospesi gli appuntamenti in daytime ed in prime time. Buon proseguimento!Unada lunedì 9a domenica 15: finisce la magia tra Telmo eche si riavvicina a Samuel ed accetta di partire con lui! Le minacce degli uomini di don Venancio si fanno sempre più pericolose e Susana prende una sofferta ma necessaria decisione! Intanto, Lolita continua a mostrarsi fredda con Antonito e Trini gli rivela il perché!