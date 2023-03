Need for Speed Unbound Volume 2 - arriva il 21 marzo

La corsa a Lakeshore è appena iniziata! I giocatori potranno sfrecciare per le strade con gli amici grazie a Need for Speed™ Unbound Volume 2, che verrà lanciato il 21 marzo, e che porterà nuovi modi per confrontarsi e competere con la squadra in Lakeshore Online.

Primo di una serie di aggiornamenti successivi al lancio, il Volume 2 introdurrà nuovi aggiornamenti, nuovi eventi e sfide quotidiane per guadagnare XP, Bank e nuove corse, come "The Ultimate Luxury".

Guardate il reveal trailer di Need for Speed Unbound - Volume 2 QUI.

In Need for Speed Unbound - Volume 2, i giocatori avranno accesso a nuove funzionalità e nuove ricompense, tra cui nuove corse, cosmetici e altro ancora. L'aggiornamento offre anche nuovi modi di competere sulle strade di Lakeshore con sfide quotidiane, una varietà di nuove playlist ed eventi - con poliziotti che si aggirano per le strade in multiplayer - e il nuovo DLC Keys to the Map.

L'elenco di tutti gli entusiasmanti contenuti in arrivo in Need for Speed Unbound - Volume 2 è riportato di seguito:

Nuovi modi di affrontare le strade: Godetevi una pletora di contenuti aggiuntivi, tra cui gli Eventi Endurance e le nuovissime Gare Rumble. I giocatori possono anche provocare i poliziotti in emozionanti inseguimenti multigiocatore ad alta velocità con l'aiuto degli amici, o cambiare le carte in tavola e giocare contro di loro per ottenere ricompense più grandi.

Più modi di giocare: Gareggiate in 40 nuove sfide, tra cui 3 sfide giornaliere per ottenere ricompense come XP e Bank; i giocatori possono anche affrontare i nuovi circuiti Hot Laps per un'intensa corsa di 30 secondi, mentre corrono contro il tempo per guadagnare nuove ricompense. I nuovi Eventi Playlist aggiungono ancora più varietà al gioco; completate le Playlist per ottenere grandi ricompense, tra cui una rara Lotus Emira Balmain Edition personalizzata.

Ricompense: I giocatori possono sfoggiare il loro stile sulle strade di Lakeshore con nuovi effetti di guida, pose, adesivi e altro ancora.

DLC Keys to the Map: Disponibile al prezzo di 4,99 euro, questo contenuto scaricabile rivela la posizione sulla mappa di tutti i 260 oggetti da collezione (100 orsi, 80 opere d'arte e 80 cartelloni) e delle 160 attività. Include anche un esclusivo pacchetto di abbigliamento "Fury and Zen", che comprende una giacca, una T-shirt, una tuta e un berretto.





Need for Speed Unbound è costruito per la nuova generazione di tecnologia e presenta una risoluzione 4K a 60 FPS per la prima volta nella serie. L’uscita del Volume 2 è prevista per il 21 marzo su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.