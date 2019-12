Prof dell’università di Siena elogia Hitler! Sequestro del suo profilo Twitter

Il procuratore di, Salvatore Vitello, ha ordinato ildelilo delessore dell'Università di, Emanuele Castrucci, che elogiò il dittatore nazista Adolf. Il procuratore ha anche ordinato il blackout dei tweet in cui ilessore hato. Il pubblico ministero ha aperto un fascicolo di indagine che ipotizza il crimine di propaganda e istigazioni a commettere crimini.In attesa dell’esito della parte giudiziaria della vicenda, il rettore di, Francesco Frati sottolinea di aver “ricevuto da lui un messaggio in cui continua a rivendicare la sua libertà che secondo noi non è ammissibile perché travalica quanto previsto dalla Costituzione e dal nostro ordinamento penale”. Il rettore, però, non ha parlato con Castrucci: “Avendo deciso di adire alle vie legali ci parleranno eventualmente i miei avvocati”. L’idea di Frati è quella di “procedere nella maniera più diretta e spedita affinché questi fatti siano perseguiti. Lo abbiamo fatto attraverso un esposto alla procura della Repubblica presso il tribunale die con l'avvio di un procedimento disciplinare che ovviamente seguirà le strade dettate dai nostri regolamenti interni. Quel tipo di comportamenti non deve trovare spazio nei nostri atenei. Vogliamo fare chiarezza e capire come impedire a questoessore di continuare a insegnare”.