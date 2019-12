Scavalca guardrail per fare pipì e cade giù dal viadotto

Incidente grave sull'autostrada A26, al casello di Masone. Lunedì sera un automobilista, di nazionalità, si è fermato in un'area di sosta per. Salito sul parapetto non nota il vuoto e precipita daldi San Pietro. Trasportato in ambulanza all'ospedale San Martino di Genova, è in condizioni molto gravi. Dopo il caso dei due viadotti a rischio di collasso, con la decisione di Autostrade per l'Italia di chiuderlo al traffico (una disposizione parzialmente rientrata con la riapertura di una corsia in ciascuna direzione), l'autostrada A26 ritorna al centro delle notizie.24 ore dopo la frana che è stata messa in moto nei pressi di Fabbriche, sulle alture del quartiere genovese di Voltri, l'autostrada che collega la Liguria al Piemonte è stata protagonista di un bizzarro incidente che rischia di costare la vita di un automobilista. Secondo i primi risultati dei soccorritori, l'uomo ha riportato ferite molto gravi. E' stato portato di corsa al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova dove è ricoverato in codice rosso