Nereida Araujo partorisce in aereo e chiama la figlia Cielo

, una donna incinta alla trentottesima settimana, ha partorito su une ha deciso dire suaSky. È successo mercoledì scorso su un volo dell'American Airlines che è decollato da Tampa, in Florida, e diretto a Charlotte, nella Carolina del Nord. La bambina ora ha nel suo nome quell'esperienza tra le nuvole: si, infatti, Lizyana Sky Taylor. Secondo il quotidiano USA Today, la donna,, era autorizzata a volare sia dalla compagnia aerea che dal suo medico. Le contrazioni, tuttavia, iniziarono proprio durante il volo: "Dormivo quando mi sono sentita bagnata", ha detto. "A quel punto ho svegliato immediatamente mio marito, che stava viaggiando accanto a me", ha spiegato.La donna era stata autorizzata a imbarcarsi anche perché il viaggio non sarebbe stato molto lungo. American Airlines ha richiesto l'aiuto di personale medico una volta all'aeroporto e insieme ai ai vigli del fuoco hanno contribuito alla nascita del piccolo in, i cui posti sono diventati improvvisamente una sala parto., sulla sua pagina Facebook, ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito a dare alla luce la piccola, compresa l'infermiera che era a bordo e che l'aveva aiutata. "Mi ha fatto sentire amata e speciale", scrive. Lo scopo di quel viaggio era trascorrere il Ringraziamento con sua nonna Shirley, a cui era stato diagnosticato un cancro e che pensava che "sarebbe stata la sua ultima cena del Ringraziamento con i suoi nipoti e pronipoti".