Carmen Di Pietro e la gaffe alla radio: Chiedo scusa a chi soffre di endometriosi

Diha ripercorso i suoi passi,ndosi pubblicamentelaimpegnata inGlobo. Qualche giorno fa, la showgirl aveva insultato un ascoltatore della stazionein cui lavora, che aveva confessato di non andare a lavorare quando aveva un ciclo mestruale. La Diaveva innescato una discussione accesa con la donna, affetta da, invitando persino il pubblico da casa a fare una collezione per comprare "pillole per il dolore". Qualche minuto fa, tuttavia, arrivarono le scuse diDi, che si rese conto di essere diventata troppo pesante.Intervistata da Adnkronos,Diha fatto mea culpa: "umilmentese involontariamente ho offeso una donna affetta da una patologia invalidante e cronica. Non potrei mai offendere una donna, non conoscevo nessuno che avesse questa malattia e quando ho sentito quella signora che diceva che non andava a lavorare quando aveva il ciclo mestruale, ho pensato che fosse esagerata e mi sono arrabbiata. Ma non l'avrei mai attaccata se avessi saputo che aveva l'".Diaveva dato della "pazza" all'ascoltatrice nel corso della trasmissione "The Morning Show", scatenando l'ira anche dell'Associazione Italiache, in un post condiviso su Facebook, aveva tuonato: "In riferimento ai fatti accaduti suGlobo esigiamo delle scuse ufficiali da chi ha trattato un argomento delicato con totale insufficienza e disinformazione".lo sdegno e l'indignazione generale,Diha voluto spiegare il motivo del suo atteggiamento: "La signora quando ha chiamato ha detto che con il ciclo mestruale non andava a lavorare e non ha spiegato di essere affetta da una malattia; non conoscevo nessuno che avesse questa malattia e quando e per questo motivoche si faccia più informazione su questa patologia, da molti sconosciuta. Sono mortificata,di nuovoa lei e a tutte le donne affette da. Bisogna fare informazione su questa malattia, non avevo mai sentito parlare di, sono mortificata per quanto è accaduto".