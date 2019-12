Non regge alla morte della moglie! 79enne si uccide tagliandosi le vene

Una vita trascorsa insieme, tra sogni e affetti e le inevitabili difficoltà sempre affrontate con la consapevolezza di poter contare l'una sull'altra. E poi, all'improvviso, tutte le certezze che crollano a causa di una malattia improvvisa che spegne un'esistenza per sempre e spinge coloro che rimangono in questo mondo nell'abisso oscuro del dolore. Questo è quello che è successo a Maria e Giuseppe, una dolce coppia di anziani, entrambi 79 anni, che vivono a Fenile, una frazione nelle Marche Fano.La donna qualche giorno fa è volata in cielo a causa di un infarto. Lui non poteva salvare la sua amata. Giuseppe, lasciato solo per affrontare l'ultimo tratto del viaggio su questa Terra. "Ora mi rinchiudo in casa senza rispondere a nessuno. E se miami chiama, la raggiungo", avrebbe detto ad alcuni vicini il povero sconvolto dall'immenso vuoto che si era creato in casa. Sabato scorso, gli abitanti di Fenile si sono radunati nella chiesa dei Santi Pietro e Andrea per la Messa in memoria di Maria sette giorni dopo la suae per mostrare vicinanza a Giuseppe. Ma Giuseppe. stranamente, non c'era.Dopo la messa, i vicini andarono a casa dell'anziano senza ricevere risposta.rmati, hanno immediatamente chiamato la polizia. Una pattuglia intervenne aiutata dai vigili del fuoco per entrare nella casa. Ilaveva deciso di attraversare la misteriosa porta per raggiungere la sua amata. Si era tagliato leper la disperazione. Lacausata da un'emorragia risale a pochi giorni fa. La drammatica storia ha suscitato una forte impressione nella comunità di Fenile, dove la coppia era arrivata qualche anno fa ed era stata ben accolta. Gli sposi si erano uniti così benevita parrocchiale che nel 2017 avevano partecipato al pellegrinaggio a Fatima in occasione del centenario delle apparizioniMadonna. Ora Maria e Giuseppe sono di nuovo insieme.