E' stata con cinque alunni! Sexy professoressa di storia ed ex modella di 30 anni nei guai

Scandalo a luci rosse in una scuola privata in Sudafrica. Fiona Viotti, 30, insegnante dicon un passato nel mondo della moda, è accusata di aver fatto sesso con almenodei suoi ex studenti tra il 2013 e il 2019 al Bishops Diocesan College di Città del Capo. L'istituto ha chiamato i suoi avvocati per indagare sulla donna, dopo che uno studente di 18ha affermato di essere stato coinvolto in una relazione con lei, che lo ha anche perseguitato dopo averlo voluto porre fine. Fu a questo punto che raccontò tutto ai suoi genitori, che a loro volta nominarono un avvocato. Fiona si è dimessa lo scorso ottobre, pochi giorni prima che le accuse contro di lei fossero rese pubbliche. Scavando nel suo passato, è stato scoperto che non era la prima volta che l'insegnante, già sposata dal 2018, intratteneva questo tipo di relazione con i ragazzi che avevano già superato l'età del consenso.E' stato pubblicato anche video hard a scuola e online che la vedevano come protagonista, anche se gli investigatori non sono riusciti a risalire a coloro che hanno messo in giro quelle immagini. Tuttavia, da quando si è dimessa per la prima volta, non a nemmeno una misura disciplinare da parte dell'istituzione, ma adesso potrebbe dover affrontare un'aula di tribunale se le famiglie dei ragazzi decidono di denunciarla e intentare un'azione legale. Da parte sua, non ha ancora commentato le accuse, ma il suo avvocato William Booth ha affermato che la sua cliente sta ricevendo aiuto da uno specialista. "La scuola prenderà in considerazione tutti i risultati e le raccomandazioni presentate dagli investigatori per garantire un ambiente sicuro a tutti i nostri allievi e insegnanti", ha detto il preside Guy Pearson, che ha aggiunto: "Siamo profondamente rattristati da questi eventi e restiamo impegnati a garantire la salute mentale e il benessere delle persone colpite e non saranno resi disponibili ulteriori dettagli della vicenda. Garantiamo a tutti coloro che ne sentano il bisogno il giusto supporto psicologico".