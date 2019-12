Si vergogni! Mes, Matteo Salvini contro il Premier Conte

"Sabato e domenica saremo in mille piazze italiane per raccogliere le firme necessarie per fermare il trattato e impedirti di barattare il futuro dei nostri figli con le tue poltrone. Come avvocato per le persone mi aspettavo attenzione per quello che la gente pensa. Ma il tempo è un gentiluomo e lele gambe corte. Un giorno l'Italia ti chiederà un reso, e non voglio essere nei tuoi panni. In Umbriagià dato un giudizio su di lei, presto lo daranno anche in Emilia- Romagna, Calabria, ecc. E presto lo daranno anche 60 milioni di. Il nostro è un paese eccezionale e glisopravviveranno anche tu, presidente. Sidice che non studio i dossier? studio di studio ...". Così Matteo, leader della Lega, ha tuonato con i giornalisti nella buvette del Senato, prima della dichiarazione del Primo Ministro sulla riforma del Mes. Il primo ministro durante il suo discorso alla Camera ha quindi attaccato il segretario del Carroccio: "Mentre stava attaccando il governo, non c'erano scrupoli. Ma non ero sorpreso di lui, la sua scarsa abitudine di leggere i file mi è nota ".ha anche affermato che, diffondendo false notizie, ha mostrato scarsa conoscenza delle regole e scarso rispetto per le istituzioni. Un atteggiamento irresponsabile che mina la fiducia dei cittadini nel governo.