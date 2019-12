Maltrattamenti ai bimbi dell’asilo! il video che incastra due maestre e una suora

Schiaffeggia e dà pugni ai bambini della scuola materna di cui avrebbero dovuto prendersi cura. I carabinieri dihanno diffuso le immagini, tratte dalle telecamere nascoste collocate nell'istituto materno San Giovanni Bosco di San Polo, che hannoto tre insegnanti, tra cui una suora, direttrice della struttura, arrestata nei giorni scorsi per aver maltrattato i loro studenti . Ilin questione documenta ciò che è stato subito dai bambini nella scuola che è attualmente chiusa. L'indagine è soggetta al più stretto segreto per quanto riguarda i dettagli, da parte degli investigatori, ma è possibile comprendere la gravità della situazione dal film rilasciato dai militari. Secondo le informazioni iniziali trapelate, sembra che tutto sia iniziato dopo alcune segnalazioni da parte dei genitori.I tre sospetti, attualmente agli arresti domiciliari, verranno ascoltati nei prossimi giorni durante l'interrogatorio sulla garanzia, quando potranno fornire la propria versione dei fatti. Anche il sindaco del comune a cui appartiene l'asilo è intervenuto sulla questione. "Sono rimasto stupito e incredulo, non avrei mai più immaginato una cosa simile sul nostro territorio. Sono in corso indagini, spero che vedranno che non è successo nulla di grave a danno dei bambini. Se i crimini sono stati commessi, devono essere perseguiti , motivo in più dato che sarebbero dipendenti dai minori ", ha commentato Alessandro Piva.