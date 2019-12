Emanuele Castrucci, chi è il docente che su Twitter elogia Hitler

, nato a Monterosso al Mare (La Spezia) nel 1952, è un filosofo e saggista italiano. Professore di Filosofia del Diritto e Filosofia politica all'Università di Siena, è finito in una tempesta quando, il 2 dicembre 2019, a seguito di diversi rapporti, ha rivelato che suha condiviso alcuni messaggi in onore di Adolfe del nazismo.Prima di Siena,ha insegnato nelle Università di Firenze (1981-1989) e Genova (1990-1997). I suoi studi riguardano principalmente l'antisemitismo, le scuse del nazismo, la storia delle idee politico-giuridiche, avendo come oggetto temi come: le origini e le forme del pensiero giuridico europeo moderno, la ricostruzione delle linee fondamentali della teoria dello stato tedesco dei primi del Novecento, le radici giuridiche e teologiche della tradizione culturale occidentale. La sua ricerca riguarda anche alcuni aspetti costitutivi della dimensione contemporanea, come i presupposti antropologici della politica, i fondamenti dello jus publicum Europaeum, la critica dell'ideologia dei diritti umani.Allievo di Roman Schnur - Dichiarato antisemita e studente di Roman Schnur, ha contribuito alla diffusione in Italia del pensiero di Carl Schmitt, curando l'edizione italiana di Il nomos della terra nel diritto internazionale di jus publicum Europaeum (Milano, Adelphi 1991, con il storico della filosofia Franco Volpi) e del diritto e del giudizio. Uno studio sul problema della pratica giudiziaria (Milano, Giuffrè 2016). La ricerca diè legata a linee di pensiero legate alla rivoluzione conservatrice europea.I tweet filonazisti - Su, l'insegnante non fa segreto delle sue posizioni filo-naziste. Tra gli ultimi tweet condivisi da, una foto del dittatore nazista con il suo pastore tedesco Blondi: "Ti hanno detto che ero un mostro per non farti sapere che ho combattuto contro i veri mostri che ti governano oggi e dominano il mondo ", scritto il 30 novembre, invece, aveva pubblicato una frase di Corneliu Zelea Codreanu, il fondatore fascista rumeno della Guardia di ferro:" Non c'è nulla di cui gli ebrei temano più dell'unità di un popolo ".parla anche dei Protocolli degli Anziani di Sion, un falso documento antisemita confezionato dai servizi segreti russi dello zar che prende in considerazione quanto segue: "I fatti sono descritti come veri o falsi? Dato che ciò che sta accadendo oggi nel mondo è una chiara prova che sono vere ". Quando scoppiò la polemica sul suo resoconto, l'insegnante rispose: "I gentili manifestanti del mio tweet non capivano una cosa fondamentale: che, anche se certamente non era un santo, in quel momento difese l'intera civiltà europea".Oggi ha invece chiesto la "libertà di pensiero" e ha spiegato che ciò che è scritto suè "opinioni completamente personali", espresse "al di fuori dell'attività didattica". Ragioni per le quali ha rifiutato, via e-mail, l'incontro con il suo direttore dell'ufficio legale, Stefano Pagliantini, che aveva proposto l'appuntamento per chiarimenti. "Il re è nudo, ma ha sempre turbato coloro che lo dicono", ha quindi scritto sudopo che la tempesta era sorta, con il rettore dell'Università che aveva già annunciato la preparazione di misure disciplinari. Poco prima,ha ritwittato il seguente commento: "Hanno creato un caso che non esiste; siamo nel mezzo di una profonda crisi, e tutto fa brodo solo per distogliere l'attenzione".