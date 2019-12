Carcere per gli evasori, si spacca la maggioranza!

Il Comitato finanziario della Camera ha approvato gli emendamenti al decreto fiscale del governo e dei relatori che modificano le norme sui reati fiscali. Le nuove regole carcerarie per glifiscali sono state quindi rese ufficiali. Tuttavia, il voto della commissione ha visto una divisione della, con l'opinione contraria di Italia Viva. Con gli emendamenti approvati oggi, l'attenuazione delle pene detentive per i reati occasionali di dichiarazione infedele e di dichiarazioni omesse viene attenuata, non considerata come condotta fraudolenta. Anche su questo punto, Italia Viva ha espresso la sua opposizione: "Iv è sempre contraria, votiamo no", ha dichiarato il deputato Mauro Del Barba. Tuttavia, con l'approvazione di queste, resta un aumento complessivo delle sanzioni.Prima del voto sull'emendamento carcerario arrivarono i manifestanti dell'opposizione di centrodestra: Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia abbandonarono il lavoro della commissione Finanza. Massimo Bitonci, un membro della Lega Nord, spiega che la protesta riguarda anche le regole sugli appalti. Il Comitato Finanziario ha anche respinto le proposte di Italia Viva e Forza Italia - identiche - che chiedevano la rimozione della confisca a causa della sproporzione contenuta nelle norme carcerarie per glifiscali. In entrambi i casi, l'obiettivo è quello di modificare le misure contenute nell'emendamento preparato ieri dai relatori e successivamenteto questa mattina. La sessione del comitato non ha avuto una vita facile: non solo per le 14 ore consecutive di lavoro iniziate ieri sera e proseguite per tutta la notte, ma anche per la sospensione che è arrivata la mattina proprio perché non c'era accordo sulla prigione per i grandiUna sospensione che sembra aver portato consigli, ma che è arrivata dopo l'annuncio - ieri - di un accordo trovato tra le forze della. L'accordo prevedeva due emendamenti da parte dei relatori per ridurre l'aumento delle sanzioni per comportamenti non fraudolenti come la dichiarazione infedele e la dichiarazione omessa e per rivedere la regolamentazione della confisca a causa della sproporzione, prevista per i reati più gravi. Uno degli obiettivi è "non colpire il colpevole occasionale di reati non caratterizzati da condotta fraudolenta con eccessivo rigore". La confisca per sproporzione è stata limitata ai casi di evasione fiscale “di entità rilevante, prossima, nella maggior parte delle fattispecie, a quella di 100mila euro”. Confisca che viene limitata alle persone condannate. Il termine sproporzione viene utilizzato perché si parla di “beni o altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza, con un valore sproporzionato al proprio reddito”.