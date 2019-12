Muore la figlia di Benik Afobe: la piccola Amora aveva solo 2 anni

Una notizia davvero terribile, un lutto chel'intero, dimostrato dalla morte delladi, attaccante della città di Bristol ma di proprietà di Stoke City. La piccola Amora aveva solo due anni e non riuscì a superare una tremenda infezione, che non la lasciò fuori la notte tra venerdì e sabato.Lo stesso calciatore ha annunciato la morte di sua, chiedendo privacy e rispetto in questo momento di profondo dolore e tristezza. Il Bristol ha dedicato ala vittoria ottenuta contro Huddersfield, mentre James Maddison ha dedicato il goal segnato a Leicester-Everton mostrando una maglia particolare: ", siamo tutto con te fratello". Il centrocampista della Foxes ha quindi scritto un altro messaggio al suo amico su Twitter: ", nessuna parola o messaggio sulla mia maglietta sarà mai abbastanza, ma voglio solo che tu sappia che io, la città di Leicester e il mondo delsiamo qui per te e la tua famiglia. Resta forte in questo momento straziante. "