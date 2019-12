L’Inter è tornata prima in classifica

Con la vittoria contro la Spal di domenica pomeriggio e grazie a un pareggio tra Juventus e Sassuolo, l'Inter èin Serie A per lavolta dopo quasi due mesi. Ora ha un punto di vantaggio sulla Juventus ma dovrà immediatamente pensare a difendersi: venerdì sera aprirà infatti il quindicesimo giorno del campionato nell'anticipo del San Siro contro la Roma, quarto ine tra le squadre in meglio forma del campionato. La Juventus, da parte sua, dovrà tenere il passo sabato sera a Roma contro la Lazio, terza ine forte in una serie di sei vittorie consecutive.Quattro giorni dopo la convincente vittoria a Praga contro lo Slavia che ha permesso di qualificarsi per gli ultimi 16 della UEFA Champions League, l'Inter ha battuto la Spal con una partita ben giocata per un'ora ma ha sofferto più di quanto avrebbero dovuto dopo il gol segnato da Spal nella seconda metà. Il declino è stato forse dovuto alla fatica della squadra dopo la partita di Praga e agli infortuni che hanno ridotto la squadra. La principale preoccupazione dell'Inter in questo momento è infatti l'assenza di tre importanti giocatori come Stefano Sensi e Nicolò Barella a centrocampo e Alexis Sanchez in attacco, che rimarranno fermi per settimane.