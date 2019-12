E’ morta Shelley Morrison! addio a Rosario di Will e Grace

L'attrice statunitense, noto volto della serie TVdove ha interpretatoSalazar, la cameriera di Karen Walker (Megan Mullally), èdomenica 1 dicembre all'età di 83 anni al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles per cardiopatia complicanze legate a una breve malattia. Era sposata con lo scrittore Walter Dominguez. Dal 1999 al 2006si è esibito nella famosa serie TVInez Consuelo YolandaSalazar, presentando la sua brillante interpretazione in un cast che ha vinto il premio Screen Actors Guild come miglior gruppo in una serie comica. Originariamente scritto per un singolo episodio, il personaggio della cameriera si è rivelato così popolare nei duetti con il protagonista Megan Mullally per vincere un ruolo in tutte e otto le stagioni della serie NBC.Toccato i ricordi degli altri 4 protagonisti diche conhanno condiviso 8 stagioni della serie (non è presente nel risveglio). Toccando il messaggio di Megan Mullaly, l'attrice che ha interpretato Karen: “Era parte integrante della mia esperienza in, è diventata amica negli anni seguenti. Mi mancherai,. Grazie per gli anni di collaborazione e per l'amicizia e il supporto. Ti voglio bene, mamma.