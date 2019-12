Colpo di scena a Uomini e Donne: Riccardo chiede a Ida di sposarlo

e la notizia fosse confermata, sarebbe un verodi stato per, la trasmissione di Maria De Filippi.e Ida si sposano. A lanciare l'indiscrezione della bomba è il sito Isa e Chia, che ha sempre seguito il periodo degli appuntamenti di Canale Five. La proposta sarebbe stata presentata durante l'ultima registrazione, che sarà comunque trasmessa la prossima settimana.La storia d'amore trae Idaè una delle più popolari tra, capace di mantenere il pubblico e gli spettatori in sospeso (per anni) più di una soap opera. Dopo un infinito push and pull, fatto di addii e ritorni, negli studi litigano ed escono, la coppia sembra essere arrivata ad un passo dal "lieto fine". Nelle ultime ore è iniziata la notizia che il cavaliere Tarantinoha chiesto alla sposa Ida di Brescia di sposarsi. Il sito web di Isa e Chia ha riportato le anticipazioni dell'episodio del Trono registrato sabato, facendo cadere la bomba. E pensare che, solo una settimana fa, i due si erano salutati per l'ennesima volta.Uno spettatore, presente alla registrazione di sabato pomeriggio, avrebbe raccontato cosa è successo in studio. Ida racconta a Maria cosa sta succedendo a, discutendo ancora una volta dell'atteggiamento poco chiaro dell'uomo. Ma le ha fatto una sorpresa, unendosi a lei a Brescia per trascorrere una giornata insieme. Maria è in difficoltà ad ascoltare Ida piuttosto sconvolta, perché è a conoscenza dell'imminente proposta. Quindi il cavaliere entra nello studio e, sebbene stordito dalla rigidità di Ida, si commuove parlando con lei e poi si inginocchia,ndole la mano. Ma la risposta di Ida non è quella che molti si aspetterebbero. La signora non avrebbe detto né sì né no, lasciando il Tarantino nel dubbio più atroce.\Ida non avrebbe indossato l'anello chele aveva dato durante la proposta, ma la paura avrebbe lasciato il posto alla positività poco dopo. La danza lenta lanciata da Maria e l'uscita dietro le quinte avrebbe permesso al pubblico presente in studio di indovinare che potrebbe esserci un lieto fine.