Katy Perry diventa mamma di due maialini

Sono così piccoli che appena nascono potrebbero essere in una tazza di tè enon ha resistito a coccolare i microche ha incontrato al "Caffè Harajuku" di Tokyo. La cantante che viaggia con il suo fidanzato Orlando Bloom, conduttrice del "Comic Com" di Tokyo, si è fermata in questo bar ed è rimasta per ore con un sorriso sul viso a giocare con questiche si aggiravano indisturbati per il bar e stavano guardando per affetto e coccole. “Questa è la mia nuova bambina”, ha detto ai suoi fan su Instagram mentre si stringeva uno deial collo, si faceva il naso e poi scriveva nella didascalia “le chiachiere sono vere” riferendosi alle voci secondo cui la vorrebbero incinta.si sedette quindi sul pavimento lasciando che altri maiali venissero da lei e si posassero sulla pancia proprio come due bambini. “Non so come sonota la madre dei maiali, ma ne ho ben tre addosso che stanno tentando di prendere il latte e vogliono giocare con me”, dice.è in Giappone con il suo fidanzato Orlando Bloom in tournée. Come dicevamo, era ospite del "Comico Con" creando scompiglio tra tutti i presenti che erano impazziti per lui. Tanto che dopo l'apparizione ha scritto parole di ringraziamento su Instagram per tutti i suoi fan. Mentre era lì,ha anche colto l'occasione per fotografare molti cosplayer e ha anche preso una bancarella che vendeva i costumi per Legolas, il personaggio di "Il Signore degli Anelli" interpretato dal suo ragazzo.Poi una sosta in un ristorante di sushi, dove uno chef stellato ha preparato davanti a loro dei fantastici involtini che hanno fatto dire a: "Non ho mai mangiato un sushi così buono in vita mia". La coppia ha anche visitato il museo di Tokyo, che è particolarmente eccitante soprattutto nella parte in cui ci sono vere stanze piene di luci che creano un'atmosfera surreale. Anche il figlio di Orlando, Flyn Bloom, era presente in questo fantastico viaggio, con la super top model Miranda Kerr, con la qualeha un rapporto eccellente.