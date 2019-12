Sardine contro Salvini a Firenze: Siamo 40mila!

Il sindaco diDario Nardella è tra i primi a commentare con entusiasmo l'evento organizzato dal movimento delle sarde questa sera: ", piazza della Repubblica traboccante di! È davvero emozionante e bello vedere una tale piazza. Le istituzioni e la politica deve saper ascoltare le proposte, migliorare la partecipazione democratica e pacifica e dare risposte concrete ", ha scritto su Facebook. "Aè stato dolce naufragare in un mare di sarde", fa eco il governatore toscano Enrico Rossi. L'evento di questa sera si è tenuto in concomitanza con una cena elettorale organizzata con Matteo. I numeri della mobilitazione hanno sorpreso gli stessi organizzatori: "Mentreè nei palazzi del potere con i suoi quattro cuccioli, siamo qui in 40 mila", ha detto Mattia Sartori, leader delle sarde, intervenendo all'evento. La stazione di polizia inizialmente ha parlato di 10 mila persone.Il segretario del Carroccio, in vista della piazza di, da Pisa aveva commentato così: "Stasera apreferisco incontrare tanti fiorentini e tanti toscani che vogliono elaborare una proposta per il cambiamento piuttosto che chi va in piazza per la protesta. Comunque viva la piazza".