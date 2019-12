Estrazioni Lotto e SuperEnalotto sabato 30 novembre: tutte le combinazioni vincenti

Ecco i numeri estratti oggi sulle dieci ruote del Lotto e sulla ruota Nazionale per il concorso n.144/19:





BARI 15-50-54-40-80

CAGLIARI 33-70-11-71-12

FIRENZE 34-2-79-36-41

GENOVA 81-71-75-21-20

MILANO 75-37-18-85-31

NAPOLI 56-47-4-8-17

PALERMO 32-2-7-5-31

ROMA 3-20-34-39-54

TORINO 9-13-71-21-80

VENWZIA 82-5-15-7-49

NAZIONALE 30-60-8-41-32

Lee i numeri dele del SuperEnadidel 30sono stati estratti dal vivo: il concorso n. 144/19 assegnerà alcuni fortunati vincitori. Il jackpot per il sorteggio del SuperEnaquesta sera ammonta a 39.700.000 euro. Per vincere l'intero importo del premio in denaro, tutta la sestina vincente deve essere colpita; ma puoi anche vincere indovinando due, tre, quattro o cinque numeri, o in alternativa colpendo un'altra combinazione vincente, il 5 + 1 (5 numeri della sestina più il numero Jolly). Per quanto riguarda il, invece, il jackpot è inferiore ma le possibilità di vincita sono maggiori e più varie.La combinazione vincente del SuperEna30, è: 52-66-77-21-2-47. Il Numero Jolly è 9 e il Numero Superstar è 73.Ecco la combinazione vincente per il concorso del 10 edelle ore 20.30: 2-3-5-9-13-20-32-33-34-37-47-50-54-56-70-71-75 81-82. - Il Numero Oro è 15, il Doppio Oro è 15-50.