Sardine in piazza, in 2500 per il primo evento in Friuli Venezia Giulia

flash mob diin. Questo pomeriggio a Monfalcone (Gorizia), la città dei grandi cantieri navali guidati dalla Lega Nord, 2.500 persone si sono radunate indella Repubblica, di fronte al Municipio, per manifestare "pacificamente e spontaneamente contro l'indifferenza e ogni forma di odio, fascismo , xenofobia, antisemitismo e sessismo ". Un'opportunità, hanno spiegato i partecipanti, per ribadire la necessità di costruire insieme il futuro. Per prendere la parola, alcuni promotori dell', tra cui i rappresentanti della comunità bengalese, che è la più numerosa in termini di manodopera impiegata a Monfalcone, e della rete LGBT di Trieste.Durante l', i cittadini di Monfalcone hanno firmato una lettera contro alcune disposizioni adottate dall'amministrazione comunale : "Benvenuti nella città: dove i bambini non possono accedere alla scuola dell'infanzia; che toglie i fondi nelle scuole dedicati ai mediatori linguistici e culturali; dove i bambini vengono condotti ad assistere all'alza bandiera; dove non sono tollerate le critiche e che censura i giornali nella biblioteca comunale; dei recinti e dei cancelli; dove si fanno le liste degli insegnanti di sinistra, dove si tenta di riscrivere la storia e di dimenticare il fascismo; dove il 24 per cento degli immigrati che lavorano senza una politica seria di inclusione sociale e dove gli operai vengono multati se mangiano un panino perché non hanno una mensa dove poter pranzare". A conclusione degli interventi i manifestanti hanno intonato ‘Bella Ciao', che è ormai considerata la colonna sonora del movimento.