BE COMICS! 2023: EAST OF WEST, WEST OF EAST TRA I TANTI OSPITI UN PREMIO OSCAR E UN COLLEZIONISTA DA RECORD

Continuano le sorprese in vista del festival internazionale del fumetto, dei videogame, del cosplay e dell’intrattenimento più importante del Veneto. Per due giorni, il Padiglione 7 e la Galleria 78 di Fiera di Padova saranno animati da panel e show imperdibili con un parterre di ospiti davvero unico. Dal Premio Oscar Sarah Arduini a Gary Haase, il più grande collezionista di carte Pokémon al mondo. Anteprima assoluta per il film HEADSHOT, con la partecipazione speciale del regista e del cast.

Il countdown è già partito, i biglietti stanno andando a ruba!





Manca veramente poco all’appuntamento con Be Comics!, il tradizionale festival dedicato ai fumetti, ai videogiochi, ai cosplay e alla cultura pop più importante del Veneto, che ogni anno raccoglie diverse migliaia di appassionati e curiosi per un weekend ricco di emozioni, tanto intrattenimento e numerosi special guest. E con un programma ricco di imperdibili panel, contest, sh ow e meet & greet con autori, disegnatori, fumettisti, creator, gamer e non solo. Le date da segnare in agenda sono sabato 18 e domenica 19 marzo, il punto di ritrovo sono il Padiglione 7 e la Galleria 78 di Fiera di Padova, che apre le sue porte dalle 09:30 alle 19:30. Per 48 ore fatte di pura passione!





A cominciare dall’area Comics and Books, dove gli editori metteranno bene in mostra le ultime novità. Da Edizioni BD BD e J-POP Manga, sarà possibile incontrare Alessandro Starace e Leonardo Berghella, gli autori di Dada Adventure. Anche Tora Edizioni, casa editrice romana specializzata nella pubblicazione di fumetti e libri di autori italiani, coinvolgerà i suoi artisti per uno stand pieno di storie. Ospiti di Poliniani gli autori Walter “Wallie” Petrone, Rick DuFer, Ary de Rizzo, Mattia Martignago e Claudio Calia, disponibili durante il weekend per i tradizionali firmacopie e gli affollati incontri dedicati ai fan. Presso lo stand Poliniani saranno presenti le collezioni ufficiali Dungeons & Dragons© di prodotti in cuoio e delle stampe artistiche in edizione limitata. In più, Shockdom presenterà in anteprima il 1° numero della serie “Ciambelle from Outer Space” dei Silly Nostalgic Kids. Ospiti di spicco lo sceneggiatore Tommaso Valsecchi e il disegnatore Francesco Castelli, per una sessione di autografi prevista domenica.





L’area Games conterrà tutto ciò che parla di giochi da tavolo e collezionismo. Da Asmodee a Giochi Uniti, verranno presentate le ultime novità con la possibilità di provarle in prima persona grazie alle stazioni demo. CardGame-Club festeggerà i 18 anni di attività con un ospite veramente speciale: Gary “Pokémon King” Haase, il più grande collezionista di carte Pokémon, con un patrimonio che si aggira sui 10 milioni di dollari. Haase sarà sul palco sabato 18 alle 12:20 per mostrare alcune carte della sua nota collezione, oltre a incontrare tutti i suoi fan per uno speciale meet and greet tra autografi, unboxing e consigli utili da vero collezionista.





Tre grandi istituti scolastici saranno protagonisti della sezione School: la Scuola Internazionale del Comics di Padova, la Scuola del Fumetto di Milano e la Side Academy di Verona. I loro docenti presenteranno i corsi e faranno dimostrazioni live di disegno. In particolare, Side Academy porterà in collegamento live sul palco di Be Comics! due 3D artist hollywoodiani: Sarah Arduini, premio Oscar per i VFX di Jungle Book, e Riccardo Meneghello di WETA, la storica casa di effetti speciali neozelandese che ha dato vita a film del calibro de Il Signore degli Anelli, lo Hobbit e Avatar. Per rimanere in tema cinema, da annotare in agenda e non perdere affatto sarà l’anteprima del film HEADSHOT, con la partecipazione speciale del regista Niko Maggi e dei giovani attori Alessandro Bedetti e Riccardo De Rinaldis che sveleranno i retroscena del film.





Immancabile anche quest’anno l’area Gaming & Esportshow, la mecca dei videogame! GameStop, Gaming Partner, metterà a disposizione di tutti un’intera area dedicata, un vero e proprio paradiso per tutti i player. Anche la rinomata sala streaming della GameStop TV si trasferirà a Padova! Kobe, Jafarro, Enagrap her e Arteusa sono già pronti a regalare due giorni di maratona imperdibili su Twitch, in diretta dallo studio di registrazione installato direttamente sullo showfloor dell’evento. Interviste, gameplay, unboxing e tantissime altre sorprese per un weekend di streaming no stop sul canale GameStopIT. Inoltre, GameStop darà la possibilità agli utenti di poter entrare a far parte del programma GS PRO Club con numerosi vantaggi on-line e in store e la possibilità di prenotare a prezzi vantaggiosi i prossimi titoli per chi lo farà fisicamente in Be Comics! Videogiochiperpassione .com permetterà a tutti i visitatori di provare in anteprima il gioco Demoniaca: Everlasting Night, titolo sviluppato da un team italiano. Inoltre, grazie al Partener VXP-PROJECT ASD, saranno presenti anche 2 simulatori di guida in realtà virtuale, dove i visitatori potranno provare il PSVR2 su Playstation 5!





Gli appassionati di comics avranno modo di alimentare la propria passione grazie all’Artist Alley, dove fumettisti di ogni genere sfoggeranno i propri lavori, mentre gli aspiranti artisti potranno dimostrare al pubblico tutta la loro bravura. Tra i tanti artisti presenti, da notare la disegnatrice Michela Maurizi, in arte MIK¥®, la prima ritrattista manga italiana: in calendario una della sua performance "DIVENTA MANGA®", in cui trasforma chiunque voglia in un manga (in un minuto!).





L’area Show and Community, invece, sarà il quartier generale dei cosplayer, con le photo opportunity di Epicos e Prizma tec Cosplay . E non solo: una zona sarà totalmente dedicata al mondo Star Wars con la partecipazione della 501st Legion Italica Garrison, la Rebel Legion Italian Base e la Mando Mercs Costume Club Ori’Cetar Clan, i gruppi cosplay ufficiali riconosciuti da LucasFilm. Per i bambini ci sarà la Galactic Academy Varykino, un vero e proprio club di costuming per i piccoli amanti della galassia lontana lontana.





East of West, West of East: è questo il motto dell’edizione 2023 di Be Comics! e per l’occasione ci saranno numerosi appuntamenti per gli appassionati dell’Asia. Sul palco della manifestazione – rinominato Be Stage per l’occasione – ben due panel parleranno dei costumi, delle usanze e dei luoghi imperdibili di Giappone e Corea, presentati da esperti locali e docenti di lingua, con il K-POP che regnerà sovrano con ospiti attesissimi tra cui la crew UnKnownS, vincitrice delle selezioni lombarde del K-POP Dance Fight Fest. Per le selezioni di Veneto, Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia una giuria d’eccezione: Chiara Franchina (Tiktoker e ballerina), Alice Urban (insegnante di danza) e Francesca Venera (cosplayer e ballerina). A presentare DJ Shiru di K-ble Jungle, uno dei maggiori promotori della musica asiatica in Italia.





Per il secondo anno di fila, Monster Energy porterà il suo carico di energia a Be Comics! con un’area aperta al pubblico, una zona relax e la possibilità di testare l’ultimo gusto lanciato in Italia dal rinfrescante sapore di pesca e con zero zuccheri, dedicato a Lewis Hamilton e nato dalla solida collaborazione con il pluricampione di F1. A completare la mappa la Food Court nella Galleria 78, per qualche minuto di relax e ricaricare le energie!





Il weekend del tutto dedicato alla cultura geek può contare su partner editoriali degni di nota come Corriere dello Sport – Stadio, Tuttosport e Radio 105, radio ufficiale dell’evento, che presidierà il Be Stage con l’influencer e speaker radiofonica Rebecca Staffelli. L’edizione 2023 di Be Comics! è organizzata da Fandango Club Creators in partnership con Padova Hall, società che gestisce la Fiera di Padova. Il conto alla rovescia è partito, l’appuntamento con il mondo nerd è alle porte, agli appassionati non resta che segnare sul calendario il 18 e 19 marzo.





Info, programma e biglietti su becomics.it. I biglietti sono limitati e la prevendita ha un prezzo speciale.







