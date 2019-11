Martina Russo vince Bake Off Italia! Aprirò una pasticceria in onore di mia nonna

L'edizione 2019 diOff, il talento degli aspiranti pasticceri trasmesso su Real Time, si è conclusa con la vittoria di. L'esuberante ventenne bolognese ha trionfato nell'ultima puntata,ndo il premio finale: un viaggio ultra-lusso e la pubblicazione del suo primo ricettario. "Ancora non ci credo, non riesco a trovare le parole giuste da dire quindi mi limito ad un grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo mio sogno, in particolare Ernst, Damiano, Benedetta e Clelia", ha dichiarato lasui social network subito dopo la messa in onda della finalissima.è apparsa fin dai primi episodi uno dei candidati idonei. La sua creatività e abilità, ma soprattutto la sua determinazione, l'hanno portata alla finale con dolci e grembiuli blu (per il meglio dell'episodio). Non ha mai fatto alcun segreto per puntare in alto, nonostante i dubbi di suo padre (presente in finale) e dei "colpi" dei giudici, che hanno sempre preteso il massimo da lei.si è unito a Rong Hao Wu, Riccardo e Hasnaa alla finale di venerdì 29 novembre. I primi due uscirono rispettivamente quarto e terzo dopo la finale, mentree Hasnaa gareggiarono per il premio finale. Alla fine la giovane bolognese ha vinto la giornata, facendo quattro dessert in quattro ore e conndo i giudici all'unanimità.Alla fine della trasmissione,ha pubblicato un messaggio di ringraziamento sui social network, dove è stata letteralmente invasa da messaggi e richieste: "Sono stati mesi lunghi e impegnativi sotto questo tendone e ci lascerò un pezzo del mio cuore. Brindo all’esperienza più bella della mia vita, alla rivincita più grande della mia vita ma soprattutto a miaPrescilde. Questa vittoria la dedico a te nonnina mia! A gennaio vedrete il mio faccino nelle librerie, quindi tutta la mia storia, il mio percorso e la mia vita verranno raccontati nel MIO libro". Nel 2020 uscirà il suo primo libro di ricette e, nel suo futuro, sembra esserci l'apertura di una. Infatti, prima della finale,ha letto una lettera dedicata a sua, suggerendo che voleva dedicarle il suo futuro negozio di dolci, chiamandolo "Prescilde".