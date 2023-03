I neonati sono ora disponibili in The Sims 4

Per iniziare a godere di tutto ciò che i neonati hanno da offrire, i giocatori possono adottare un neonato, trovare il loro posto preferito per lasciare che la natura faccia il suo corso, provare Science Baby, una nuova interazione disponibile che permette ai Sims di usare il materiale genetico per avere un bambino attraverso la scienza, o andare direttamente su Create-a-Sim per iniziare a personalizzare il proprio neonato. Attraverso CAS, i giocatori possono creare e modificare il proprio neonato con una vasta gamma di abiti adorabili, acconciature, tratti che influenzano la personalità del neonato e altro ancora. I giocatori potranno anche personalizzare la cameretta dei loro sogni con mobili e arredi perfetti per un sonno di qualità per il loro neonato.

Proprio come nella vita reale, i neonati inizieranno a sviluppare la capacità di esprimere bisogni, emozioni e sentimenti, e i membri della famiglia di tutte le età potranno accudire il neonato e osservare la crescita del piccolo Sim. I caregiver possono scoprire nuovi modi di giocare e di prendersi cura dei loro neonati con il fasciatoio e il tappeto da gioco per neonati. Più i membri della famiglia interagiscono con i neonati, più si formano legami attraverso interazioni e legami regolari, che sono fondamentali per lo sviluppo del neonato e determinano speciali caratteristiche che influenzano la loro abilità nel formare relazioni sane nel corso della vita.

Il 16 marzo i giocatori con i neonati potranno scoprire un ulteriore livello di giocabilità grazie al pacchetto di espansione The Sims 4 Crescere insieme, che include nuove tappe fondamentali per i neonati, come l'acquisizione di nuove abilità che aprono il mondo dell'interazione sociale e dell'esplorazione per i neonati. Con Crescere insieme sono disponibili per i giocatori anche 18 Quirk dei neonati da scoprire e, con tre per ogni Sim, ogni neonato sarà sicuramente unico!





Neonati, una nuovissima fase della vita, sono ora disponibili come aggiornamento del gioco base per The Sims 4 su PC tramite EA app, Mac® tramite Origin, Steam, Epic Games Store, PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e Xbox One.