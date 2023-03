WWE 2K23 disponibile ora con WarGames

L'iconica star di copertina John Cena e la megastar Bad Bunny insieme a caratteristiche e modalità di gioco migliorate e aggiornate offrono un'esperienza "ancora più forte".

Il nuovo trailer è online al link: https://youtu.be/wb01dtZNklc

Oggi 2K ha annunciato che la Icon Edition e la Deluxe Edition di WWE 2K23, il nuovo capitolo della conclamata serie di videogiochi WWE, sviluppato da Visual Concepts, sono disponibili in tutto il mondo per PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC tramite Steam. La Standard Edition e Cross-Gen Edition saranno disponibili venerdì 17 marzo 2023. Tutte le edizioni presentano immagini diverse del 16 volte campione del mondo, icona di Hollywood, filantropo da record e produttore esecutivo della colonna sonora di WWE 2K23, John Cena.

"Con ogni capitolo del franchise WWE 2K, il nostro team si sforza di migliorare e aggiungere caratteristiche che i giocatori ameranno", ha dichiarato Greg Thomas, presidente di Visual Concepts. "Siamo molto orgogliosi del lavoro svolto su WWE 2K23, sullo Showcase “You Can't Beat Me”, sui WarGames, sui miglioramenti alle modalità esistenti e sull'aspetto generale del gioco. È davvero “Ancora più forte”.

WWE 2K23 presenta una serie di nuove caratteristiche e di miglioramenti alle modalità più amate dai fan:

WarGames : Il tanto richiesto, caotico e ricco d'azione WarGames fa il suo debutto in WWE 2K23 e offre un'azione da cardiopalma 3v3 e 4v4 per giocatore singolo o multigiocatore all'interno di due ring affiancati, circondati da una doppia gabbia d'acciaio;

Showcase 2K "You Can't Beat Me" con John Cena: conquistare John Cena sul ring è un riconoscimento che poche Superstar possono vantare. In un'edizione inedita del 2K Showcase, i giocatori si caleranno nei panni di diversi tra i più agguerriti concorrenti di Cena con un unico obiettivo: sconfiggere l'uomo che "non si arrende mai". Questo documentario interattivo di intrattenimento sportivo, che abbraccia i suoi 20 anni di carriera nella WWE ed è narrato dallo stesso Cena, utilizza l'esclusiva tecnologia Slingshot di 2K per una transizione fluida dal gameplay alle riprese dal vivo, per dare vita ai momenti cruciali di ogni incontro.

MyFACTION: torna con azione multigiocatore online la modalità di creazione della squadra in cui i giocatori raccolgono, gestiscono e potenziano una serie di Superstar e Leggende WWE per creare la loro fazione definitiva composta da quattro persone. I contenuti post-lancio, sotto forma di eventi live programmati, arriveranno durante l'intero anno e offriranno un'esperienza per giocatore singolo con incontri unici curati dai designer di WWE 2K, oltre al nuovo livello di carte Diamante Rosa che arriverà dopo il lancio. I giocatori potranno collezionare molteplici versioni e look esclusivi MyFACTION per le Superstar preferite, dai look storici più ambiti ai cambi più recenti visti in TV;

MyGM : vanta cinque nuovi GM, tra cui Xavier Woods, Tyler Breeze, Eric Bischoff, Kurt Angle e Mick Foley, due nuovi marchi, tra cui NXT 2.0 e WCW, sette nuovi tipi di match, più titoli, gioco infinito con più stagioni e sfide, progressione nella Hall of Fame, colpi di scena che possono cambiare il modo in cui un GM affronta la pianificazione del proprio show e un nuovo cast di talenti potenziati, il tutto per un massimo di quattro giocatori.

Universo : Nel sandbox definitivo del WWE Universe, che mette i giocatori a capo della propria versione della WWE, un sistema di storie nuovo e migliorato permette agli utenti di controllare le rivalità come mai prima d'ora. Vincendo le partite si guadagna slancio, mentre i giocatori costruiscono rivalità e decidono come raccontare la loro storia;

Creation Suite : Una caratteristica distintiva del franchise WWE 2K, la suite di personalizzazione ritorna con le creazioni della comunità, compresa la possibilità di progettare Superstar personalizzate, GM, arene, entrate, set di mosse, campionati e altro ancora. Le arene sono ora giocabili online e sono state aggiunte ulteriori personalizzazioni delle entrate, oltre a miglioramenti visivi ai modelli di Create-a-Superstar e a centinaia di nuove parti;

MyRISE : le aspiranti Superstar sono pronte per il loro debutto nella WWE in MyRISE e possono modellare la loro carriera con le decisioni prese lungo il percorso in due storyline uniche: The Lock e The Legacy. Grazie alla possibilità di importare Superstar create su misura, i giocatori passano da novellini a immortali leggende della WWE;

Un Roster ancora più forte e più bello: WWE 2K23 presenta un roster di 201 Superstar nuove e di ritorno, tra cui Cody Rhodes, Roman Reigns, Queen Zelina, Undertaker, Bron Breakker, Chyna, Roxanne Perez, Stone Cold Steve Austin, Rhea Ripley, Drew McIntyre, Cora Jade, Bianca Belair, Carmelo Hayes e molti altri! Inoltre, le versioni Ruthless Aggression di John Cena, Batista, Randy Orton e Brock Lesnar sono incluse nella Deluxe Edition e nella Icon Edition. Tutte le Superstar hanno un aspetto migliorato.

Nuova meccanica di Pin Kick-out: oltre al classico metodo di schiacciamento dei pulsanti, è disponibile una nuova meccanica di gioco per lo schienamento, che offre maggiore accessibilità e un'opzione alternativa per i giocatori;

Pacchetto bonus Bad Bunny: Il fenomeno musicale mondiale Bad Bunny - Top Artist of the Year di Billboard e uno degli artisti più ascoltati in streaming al mondo nel 2022 - fa il suo debutto in WWE 2K.