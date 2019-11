Edoardo e Luca, i due giovani scialpinisti uccisi dalla valanga sul Monte Bianco

Il bilancio delle vittime dellacaduta questa mattina, sabato 30 novembre, sul, nella zona di Punta Helbronner, a circa 3000 metri di altitudine, è di due sciatori.Camardella eMartini i loro nomi. Entrambi erano molto, di La Thuile, aveva ventotto anni;aveva trentadue anni da Finale Ligure (Savona). I duesciatori erano impegnati, insieme ad altri tre amici che si erano salvati, in una discesa fuori pista sotto la stazione di arrivo della funivia SkyWay Mont Blanc, in un canale molto ripido e impegnativo. Lache si è staccata stamattina li ha trascinati a valle facendoli cadere da un salto di roccia per 300 metri.Camardella era un maestro di sci. L'altro giovane,Martini, aveva una grande passione per la montagna che ha anche espresso con numerose immagini sul suo profilo Facebook. Entrambi erano nomi noti tra gli sciatori fuoripista.Il pericolo, secondo il rapporto valanghe dell'ARP, è stato "segnato" questa mattina. Sul luogo dell'incidente è arrivato il Soccorso alpino della Valle d'Aosta, con due elicotteri, con a bordo operatori, unità canine e medici. Le squadre di terra, anch'esse composte da uomini del soccorso alpino della Guardia di Finanza, identificarono i due corpi e li estrassero. I cadaveri furono portati nella camera mortuaria di Courmayeur. I finanzieri della stazione di Entrèves del Sagf stanno ascoltando in questo momento i testimoni che hanno assistito al tragico incidente per ricostruire esattamente la dinamica. Le indaginicoordinate dal procuratoreCeccanti.