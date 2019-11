In India 4 uomini stuprano, uccidono e bruciano il corpo di una ragazza di 27 anni

Una nuova, orribile storia di violenza contro una donna viene dall'meridionale, dove quattrofurono arrestati con l'accusa di aver violentato unadi ventisettein un gruppo e averla uccisa prima di bruciare il suo. Un crimine - che si aggiunge a molti altri casi di stupro in- che ha scatenato la rabbia popolare, con centinaia di persone riunite fuori da una stazione di polizia a Hyderabad, dove gli assassini sono stati violentati. La poliziana ha dovuto chiedere rinforzi per tenere sotto controllo la folla e altre proteste si sono diffuse in altre città del paese. Secondo la polizia, la giovane donna, che era veterinaria, è stata rapita mercoledì sera dopo aver lasciato il suo scooter vicino a un casello: i quattro avrebbero sgonfiato una gomma e poi si sarebbero offerti di aiutarla. Lei, spaventata, aveva chiamato sua sorella minore per avvertirla che aveva problemi con una gomma, ma che quattrosi erano offerti di ripararla. Ma la giovane non tornò mai a casa e il giorno dopo, giovedì mattina, furono trovati solo i resti del suobruciato.I quattro sospetti del crimine sono attesi di fronte a un giudice diurno. "Quella giovane donna è morta, altre sono morte, ogni 20 minuti c'è uno stupro in", ha sottolineato una donna che ha cercato di organizzare una protesta davanti al Parlamento di Nuova Delhi "Non voglio morire e posso ' essere uno spettatore di nessun'altra violenza sessuale. Sono stanco di vedere casi simili uno dopo l'altro ", ha aggiunto. I dati rilasciati dal governo sono drammatici: nel 2017 sono stati registrati oltre 32.000 casi di stupro ma, secondo gli esperti, potrebbero essere molti di più, dato che molte violenze non sono state denunciate.