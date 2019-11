Omicidio Sacchi,pm: finanziatore soldi?

Gli inquirenti al lavoro per capire chi abbia fornito a Giovanni Princi e ad Anastasiya Kylemnyk i 70 mila che sarebbero dovuti servire all'acquisto di 15 chilogrammi di marijuana. Potrebbe esserci un prestatore, qualcuno che, prima della tragica serata conclusasi con la morte di Luca, fornì a Giovanni Princi e Anastasiya Kylemnyk i 70.000 che avrebbero dovuto essere usati per acquistare 15 chilogrammi di marijuana. Il pubblico ministero a Roma è convinto di indagare sull'del personal trainer di 24 anni ucciso il 23 ottobre a Colli Albani. "Da dove provengono i- scrivono - non si può affermare con certezza".(Di sabato 30 novembre 2019)