Arredare il salotto di casa con poco budget: gli elementi su cui puntare

Arredare una nuova casa o rinfrescare gli ambienti che presentano un arredamento ormai obsoleto non è mai un’impresa semplice, specialmente quando si ha un budget limitato.

In questo articolo ci concentreremo sull’arredamento del salotto, la stanza che è la vera e propria anima della casa, in quanto viene sfruttata sia per i momenti conviviali in compagnia dei nostri ospiti che per le ore di relax davanti ad un buon libro o alla televisione.

Vediamo subito insieme alcune idee per arredare il salotto di casa con un budget limitato senza dover così rinunciare al comfort e al design.

La scelta dei colori dell’ambiente

Per prima cosa dovremmo partire dalla progettualità degli spazi e dai colori in modo da arrivare alla vera e propria scelta dei complementi d’arredo.

Il suggerimento che ci sentiamo di darvi è quello di puntare su i modernissimi design di mobili da salotto che puntano su uno stile industrial dai colori che richiamano il cemento e il ferro. In questo modo avrete dei mobili alla moda e allo stesso tempo semplici da spolverare e tenere puliti.

Facendo questo tipo di valutazione dovrete senza dubbio puntare su un colore chiaro per le pareti. Se il bianco non è di vostro gradimento potreste comunque optare per dei colori pastello che daranno all’ambiente un tocco di luminosità in totale contrasto con lo stile dei mobili.

Molto valida è l’idea di scegliere una tinta lucida con effetti luminosi creati da glitter o brillantini per la parete che si occuperà di ospitare la credenza e il mobile per la vostra tv.

I mobili che non possono mancare

A questo punto potremo pensare ai mobili da inserire. In questo caso dovrete prendere con cura le misure della stanza e pensare alla collocazione del divano, due poltrone se necessarie, un piccolo tavolino da soggiorno, il tavolo da pranzo e il mobile/libreria che ospiterà il televisore.

In questo periodo vanno molto di moda i mobili minimalisti, come ad esempio quelli presenti all’interno di questa pagina, che possono darvi maggiore libertà di movimento senza essere ingombranti.

L’illuminazione è fondamentale

Anche l’illuminazione è un aspetto che non potrete trascurare, specialmente se avete a disposizione una stanza di piccole dimensioni e desiderate valorizzare le vostre scelte.

Per questo motivo è molto importante installare un lampadario che possa emanare una luce diffusa nell’area del tavolo da pranzo e allo stesso tempo inserire dei punti luce che possono essere accesi in modo separato in modo da creare un ambiente soffuso per i vostri momenti di relax all’occorrenza.

A tal proposito ci sentiamo di suggerirvi di visitare la pagina https://shop.stillamp.it/elio-appliquefaretto-orientabile, dove potrete scoprire le diverse opportunità che possono offrirvi delle applique con faretto orientabile. Si tratta di un prodotto discretamente economico che vi permetterà così di creare una luce totalmente personalizzata per la vostra stanza.

Gli elementi che danno vitalità e colore

Fino a qui ci siamo concentrati su tinte pastello e mobili con un design di tipo industriale e rischiamo così che la nostra stanza possa sembrare leggermente anonima.

Per questo motivo è fondamentale dare un tocco di vitalità all’ambiente con alcune piante (in questo articolo troverete le migliori da salotto) e dei quadri moderni dalle tinte molto accese, meglio ancora se raffiguranti elementi astratti.

Non trascurate poi il vostro tocco personale nel riempire i ripiani della libreria e le varie mensole con delle foto di momenti per voi indimenticabili e dei ricordi delle vostre vacanze. Se non ne avete a sufficienza potrete lasciare degli spazi liberi e attendere la prossima estate per rimediare.

Altre News per: arredaresalottocasapocobudgetelementipuntare