Paura per Vittorio Brumotti! E' successo durante il servizio per Striscia la Notizia

Un altro brutto incidente per il corrispondente di "la", ??, che usa sempre una bicicletta per i suoi movimenti. In diverse occasioni ha subito aggressioni fisiche e verbali e nelle ultime ore ha dovuto affrontare di nuovo un episodio spiacevole a Milano. A Cinisello Balsamoera impegnato a documentare lo spaccio di droga nel distretto di Sant'Eusebio, quando arrivarono anche i Carabinieri in quel momento. I militari avevano infatti dato vita in quei minuti a un'operazione che ha permesso di arrestare 4 pusher: due fratelli di 29 e 31 anni, un altro giovane di 30 anni e un 56enne.I carabinieri procedettero anche a sequestrare la droga venduta, ma mentre gli arrestati venivano portati via qualcosa di veramente brutto accadde. La famiglia di spacciatori iniziò a presentarsi contro il corrispondente "Stripe of News", sottoponendolo a insulti e minacce. Ma questo atteggiamento riservato nei confronti dell'uomo è solo l'ultimo in ordine cronologico. Il 22 gennaio 2018 è stato circondato da una decina di uomini incappucciati nel quartiere Traiano di Napoli. Sia lui che l'equipaggio del programma Canale 5 dovettero fuggire in macchina per evitare gravi conseguenze. Il mezzo era tuttavia centrato da pietre e uova e, insieme agli operatori, subì numerosi insulti e minacce.Più recentemente è stato vittima di un'aggressione anche a Pescara. In questa circostanza, il comitato del distretto di Ferro di Cavallo si schierò contro: "Rifiutiamo questo modo di fare giornalismo che consideriamo di basso livello. Riteniamo che questo sia il modo peggiore per affrontare i problemi nel vicinato. Un social l'emergenza non può essere spettacolarizzata in questo modo ... tutto ciò susciterà un nuovo clamore inutile che non gioverà a nessuno. I cittadini stanno ancora aspettando azioni visibili da parte delle istituzioni che hanno promessola campagna elettorale di lasciare la periferia. Siamo stanchi di essere nutriti in questo modo dalla stampa e stigmatizzati da una società che non comprende le nostre difficoltà e una classe politica che non intende cambiare le sorti del nostro vicinato ".