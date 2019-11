Per i medici non avrebbe compiuto 2 anni! Mega parata per il terzo compleanno di Nash

Qualche giorno fa il piccoloStineman, un bambino che vive con la sua famiglia alla periferia di Chicago, hatre anni. Un traguardo importante per lui, che i suoi cari volevano festeggiare praticamente con tutta la città. Perilè davvero una vittoria: i dottori avevano detto alla sua famiglia che il bambino nonspento neanche due candele. Il bambino è affetto da una rara malattia neuromuscolare nota come Smard, una sindrome che causa debolezza muscolare e improvvisa incapacità respiratoria nei bambini. Sfortunatamente, ihanno spiegato ai suoi genitori che non esiste una cura per. A causa della fragilità del suo sistema immunitario, il bambino non può nemmeno stare con così tante persone e quindi una festa di"normale" non gli fa bene. E così la città ha deciso di organizzare una sfilata domenica scorsa, alla vigilia del suo"Il più grande difetto della sua vita è stata l'interazione sociale. Non può stare con così tante persone", ha detto sua madre Brittany Stineman alla CNN, "ma ieri ho sentito che anche quella mancanza era stata colmata." Per oltre un'ora, più di 100 veicoli tra cui furgoni, jeep, automobili, pompieri e polizia sono passati per la strada dove vive il bambino per festeggiare il suocon lui. Invece di lanciare caramelle, come di solito accade nelle sfilate americane, c'era il budino alla banana, l'unico cibo chepuò mangiare per bocca. "Abbiamo percepito un enorme sostegno da parte della comunità locale", ha detto sua madre, ritenendo che la sfilata sia la prova dell'impatto che la sua storia ha avuto su tutti. "È stata una giornata magica", ha detto sua madre. La famiglia ha fondato un'associazione per aiutare i bambini come: dallo scorso febbraio hanno raccolto oltre due milioni di dollari.