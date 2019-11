Super sexy! Le Donatella fanno girare la testa... sono già tra le più seguite su Tik Tok

Le gemelle Silvia e Giulia Provvediamate da tutti non solo dal punto di vista musicale, anche se Leè ancora una coppia straordinaria. Ma l'attenzione dei fan è anche rivolta alla loro infinita bellezza e sensualità. Li abbiamo già apprezzati durante "X-Factor" e il "Grande Fratello Vip", ma ora li stiamo ammirando soprattutto attraverso i social media. Ogni giorno sul loro profilo Instagram sfornano fantastici scatti che inviano i follower in visibilio. E nelle ultime ore hanno anche attirato l'attenzione su TikTok. Qui, infatti, hanno dato vita a un balletto incredibilmente sexy che ha rischiato attacchi di cuore e svenimenti per gli utenti.Circa un mese fa è stata pubblicata la canzone "One Love", che sta ottenendo ottimi risultati proprio su TikTok. Per chi non lo sapesse, quest'ultima è una piattaforma in cui è possibile condividere alcuni video in stile riproduzione delle tue canzoni preferite. Ma vediamo come sipresentati durante ilballetto. Su TikTokgià seguiti da 180 mila persone e in questo video Silvia indossa un abito nero molto corto con una grande scollatura e anche Giulia ha scelto un abito simile dello stesso colore. Durante i loro movimenti spettacolari,stati in grado di ammirare perfettamente tutte le loro curve impeccabili. I corpi delle sorelle gemelledavvero sbalorditivi.