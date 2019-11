Letizia Diana è stata ritrovata: la 17enne era a Piacenza

David, la diciassettenne di(Treviso) morta domenica scorsa, ètrovata. La giovane donna era a. Sua madre Ioana aveva denunciato la sua scomparsa - sua figlia le aveva detto che voleva andare a messa ma poi non era mai tornata a casa - e aveva fatto conoscere i suoi sospetti su un giovane di ventisette anni di origine rumena che sua figlia aveva incontrato in chat che ha detto di averla attratta. L'appello della donna era finito in tutti i media e poche ore prima della notizia della scoperta disua madre aveva detto che eracontattata telefonicamente da sua figlia. Fortunatamente, la relazione si è conclusa con la scoperta della giovane donna ieri pomeriggio, venerdì 29 novembre.Tuttavia le indagini dei Carabinieri continuano a chiarire tutti i dettagli della vicenda. A quanto pare, la diciassettenne difu trovata aproprio a casa della sorella di quel giovane che, secondo la madre Iona, voleva portarla in Germania per fare la prostituta. I carabinieri difecero un raid contro i connazionali della giovane ragazza e la trovarono: "La ragazza sta bene e serena. Ci ha immediatamente seguito e anche quelli che l'hanno ospitata sono stati molto collaborativi", hanno spiegato gli investigatori. "Sono felice, l'angoscia è finita - le parole riportate dal Corriere della mamma del minore -. Non vedo l'ora di abbracciarla di nuovo, non le chiederò nulla, perché penso che abbia comunque subito un trauma La lascerò con i suoi tempi. Per me è importante sapere che sta bene e al sicuro ".La Procura di Treviso, dopo la denuncia della famiglia, ha aperto un fascicolo contro il 27enne, con l'ipotesi di un reato di sottrazione di minori. Il giovane non è stato rintracciato e nel frattempo i carabinieri stanno esaminando la posizione di sua sorella e della sua famiglia. È impossibile, infatti, che non sapessero che il minore era fuggito di casa e che ospitando lei avevano contribuito al crimine di rapimento di minori.